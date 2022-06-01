В Курганскую область привезли зараженные помидоры

Помидоры привезли из Узбекистана (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в помидорах, привезенных из Узбекистана, обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов томата. Данная информация размещена на сайте курганского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

«В результате лабораторного исследования одного образца томатов свежих, поступивших из Узбекистана, выявлен карантинный вредный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tоmato Brown Rugose Fruit Virus). <…> Информация об обнаружении передана в территориальное Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям», — указано в сообщении.

Представители ведомства отметили, что этот вирус обнаружили несколько лет назад в Израиле. Летом 2020 года его выявили в России. Этот вирус опасен для томатов и перцев.

Ранее в Курган привезли 37,5 тыс. пчелопакетов из Узбекистана. В них обнаружили нозематоз, который приводит к гибели пчелиных семей.