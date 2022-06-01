Режевский городской суд Свердловской области снял обеспечительные меры в виде запрета деятельности термального курорта «Баден-Баден» в Еткульском районе Челябинской области. Как сообщили URA.RU представители курорта, поводом стало устранение всех выявленных в ходе прокурорской проверки нарушений санитарных и противопожарных норм.
«Выявленные нарушения стали поводом для обращения прокуратуры Еткульского района в Режевской городской суд Свердловской области с требованием о возложении на ответчика обязанности об устранении указанных нарушений. Среди прочего истец потребовал у суда применить обеспечительную меру по делу в виде полного запрета деятельности курорта, но на момент предъявления иска ответчиком были устранены практически все из указанных нарушений. К дате предварительного судебного заседания, состоявшегося 1 июня 2022 года, все указанные нарушения были устранены в полном объеме, а судом было принято решение об отмене обеспечительных мер по иску», — рассказали представители курорта, приложив решение суда.
Там пояснили, что в удовлетворении требований истца было отказано в связи с отсутствием достоверно установленных фактов о недобросовестном поведении ответчика и отсутствии доказательств необходимости в принятии заявленных мер обеспечения.
«По данным на 2 июня все выявленные в ходе проведения комплексной проверки нарушения требований законодательства группой компаний Baden Family устранены в полном объеме. Курорт Баден-Баден Еткуль стал еще технологичнее, безопаснее, и приглашает в гости всех любителей загородного отдыха» — отметили представители курорта.
Решение о наложении обеспечительных мер по иску в виде запрета деятельности было принято 13 мая. Поводом для прокурорской проверки стал случай с гибелью ребенка.
Курорт уверяет, что стал технологичнее и безопаснее
Режевский городской суд Свердловской области снял обеспечительные меры в виде запрета деятельности термального курорта «Баден-Баден» в Еткульском районе Челябинской области. Как сообщили URA.RU представители курорта, поводом стало устранение всех выявленных в ходе прокурорской проверки нарушений санитарных и противопожарных норм. «Выявленные нарушения стали поводом для обращения прокуратуры Еткульского района в Режевской городской суд Свердловской области с требованием о возложении на ответчика обязанности об устранении указанных нарушений. Среди прочего истец потребовал у суда применить обеспечительную меру по делу в виде полного запрета деятельности курорта, но на момент предъявления иска ответчиком были устранены практически все из указанных нарушений. К дате предварительного судебного заседания, состоявшегося 1 июня 2022 года, все указанные нарушения были устранены в полном объеме, а судом было принято решение об отмене обеспечительных мер по иску», — рассказали представители курорта, приложив решение суда. Там пояснили, что в удовлетворении требований истца было отказано в связи с отсутствием достоверно установленных фактов о недобросовестном поведении ответчика и отсутствии доказательств необходимости в принятии заявленных мер обеспечения. «По данным на 2 июня все выявленные в ходе проведения комплексной проверки нарушения требований законодательства группой компаний Baden Family устранены в полном объеме. Курорт Баден-Баден Еткуль стал еще технологичнее, безопаснее, и приглашает в гости всех любителей загородного отдыха» — отметили представители курорта. Решение о наложении обеспечительных мер по иску в виде запрета деятельности было принято 13 мая. Поводом для прокурорской проверки стал случай с гибелью ребенка.