Курорт «Баден-Баден Еткуль» уверяет, что устранил все недостатки Фото: Размик Закарян © URA.RU

Режевский городской суд Свердловской области снял обеспечительные меры в виде запрета деятельности термального курорта «Баден-Баден» в Еткульском районе Челябинской области. Как сообщили URA.RU представители курорта, поводом стало устранение всех выявленных в ходе прокурорской проверки нарушений санитарных и противопожарных норм.

«Выявленные нарушения стали поводом для обращения прокуратуры Еткульского района в Режевской городской суд Свердловской области с требованием о возложении на ответчика обязанности об устранении указанных нарушений. Среди прочего истец потребовал у суда применить обеспечительную меру по делу в виде полного запрета деятельности курорта, но на момент предъявления иска ответчиком были устранены практически все из указанных нарушений. К дате предварительного судебного заседания, состоявшегося 1 июня 2022 года, все указанные нарушения были устранены в полном объеме, а судом было принято решение об отмене обеспечительных мер по иску», — рассказали представители курорта, приложив решение суда.

Там пояснили, что в удовлетворении требований истца было отказано в связи с отсутствием достоверно установленных фактов о недобросовестном поведении ответчика и отсутствии доказательств необходимости в принятии заявленных мер обеспечения.

«По данным на 2 июня все выявленные в ходе проведения комплексной проверки нарушения требований законодательства группой компаний Baden Family устранены в полном объеме. Курорт Баден-Баден Еткуль стал еще технологичнее, безопаснее, и приглашает в гости всех любителей загородного отдыха» — отметили представители курорта.

Решение о наложении обеспечительных мер по иску в виде запрета деятельности было принято 13 мая. Поводом для прокурорской проверки стал случай с гибелью ребенка.

Курорт уверяет, что стал технологичнее и безопаснее «Баден-Баден Еткуль»

Термы ждут любителей загородного отдыха «Баден-Баден Еткуль»

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