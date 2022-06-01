В Сургуте во второй день лета пошел снег. Фото

02 июня 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Похолодание продержится до начала следующей недели Фото: корреспондент URA.RU В Сургуте во второй день лета пошел снег. По данным гидрометцентра ХМАО столбик термометра опустился до +2 градусов. Но судя по данным метеорологической службы температура продолжит опускаться и дальше. По данным Gismeteo и «Яндекс. Погода» похолодание продержится до начала следующей недели, а после пойдет на повышение. К 7 июня температура должна подняться до + 12 градусов. А в следующие выходные синоптики обещают до +25 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на выходных придет минусовая температура. По ночам будет до -2 градусов, но при этом дневная температура составит 5-10 выше ноля. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

В Сургуте во второй день лета пошел снег. По данным гидрометцентра ХМАО столбик термометра опустился до +2 градусов. Но судя по данным метеорологической службы температура продолжит опускаться и дальше. По данным Gismeteo и «Яндекс. Погода» похолодание продержится до начала следующей недели, а после пойдет на повышение. К 7 июня температура должна подняться до + 12 градусов. А в следующие выходные синоптики обещают до +25 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на выходных придет минусовая температура. По ночам будет до -2 градусов, но при этом дневная температура составит 5-10 выше ноля.