01 июня 2022

В Сургуте во второй день лета пошел снег. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Похолодание продержится до начала следующей недели Фото:

В Сургуте во второй день лета пошел снег. По данным гидрометцентра ХМАО столбик термометра опустился до +2 градусов. Но судя по данным метеорологической службы температура продолжит опускаться и дальше.

По данным Gismeteo и «Яндекс. Погода» похолодание продержится до начала следующей недели, а после пойдет на повышение. К 7 июня температура должна подняться до + 12 градусов. А в следующие выходные синоптики обещают до +25 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на выходных придет минусовая температура. По ночам будет до -2 градусов, но при этом дневная температура составит 5-10 выше ноля.

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В Сургуте во второй день лета пошел снег. По данным гидрометцентра ХМАО столбик термометра опустился до +2 градусов. Но судя по данным метеорологической службы температура продолжит опускаться и дальше. По данным Gismeteo и «Яндекс. Погода» похолодание продержится до начала следующей недели, а после пойдет на повышение. К 7 июня температура должна подняться до + 12 градусов. А в следующие выходные синоптики обещают до +25 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на выходных придет минусовая температура. По ночам будет до -2 градусов, но при этом дневная температура составит 5-10 выше ноля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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