Мужчину, спасающего имущество соседа в Березовском, избивали металлической битой, арматурой и другими железными предметами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пострадавшему в драке с цыганами мужчине, заступившемуся за соседа в Березовском (Свердловская область), наложили швы после удара железной битой по голове, а также требуется особенная операция на кисти в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила жена потерпевшего Юлия.

«Мужу зашили голову, сотрясения нет, проблема с пальцем — открытый перелом. Сейчас сделали первую операцию в Березовском. Нужна вторая операция, от профильного специалиста, которого в Березовском нет», — рассказывает Юлия. Она также подчеркивает, что чудом не задело никакие другие части тела.

«Он на них один вышел, взял биту — научены горьким опытом, так как живем на частной территории. Они ударили его первые, а потом били и в грудь, и по ребрам. Обошлось, что травмы только на руке и ушиб на голове», — добавила она. Женщина также уточняет, что в ходе драки пострадал один из нападавших цыган, но он отказался от госпитализации. Юлия рассказала, что цыгане били ее мужа металлической битой, арматурой и другими железными предметами, которые крали с участка.

Ранее URA.RU сообщало, что толпа цыган избила жителя Березовского. Гастролеры, как их называют местные жители, пытались украсть металл у пенсионера, на защиту которого встал сосед. В пресс-службе свердловского главка МВД сообщили, что конфликт имеет лишь бытовой характер.

Мужчине нанесли швы после удара по голове битой, а также сделали операцию на руку Фото прислала жена пострадавшего Юлия