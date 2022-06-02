Полиция прокомментировала драку толпы южан под Екатеринбургом

Конфликт произошел из-за словесной перепалки между хозяином одного из домов и группой гастролеров-цыган Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Драка между толпой южан и жителем Березовского (Свердловская область) произошла из-за цветного металла. Информацию URA.RU подтвердил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Конфликт в городе Березовском носит бытовой характер. Он произошел из-за словесной перепалки между хозяином одного из домов и группой гастролеров-цыган, приехавших на территорию Среднего Урала целым табором. У них имеется собственная „Газель“ со ставропольскими номерами», — заявил Горелых. Также он добавил, что группа цыган разбила свой лагерь на территории Верхней Пышмы, откуда ежедневно отправляется за дорогостоящим ломом цветмета.

Помимо пострадавшего березовчанина в больницу попал и один из цыган. «Словесная перепалка быстро переросла в драку, которая закончилась тем, что в местную клинику были доставлены и местный житель, и один из цыган с предварительным диагнозом „ушибы и черепно-мозговая травма“», — заявил представитель ГУ МВД по региону. По его словам, маловероятно, что обоим мужчинам потребуется госпитализация.

Также жена пострадавшего березовчанина заявила, что ее мужу пришлось зашивать голову. В дополнении ко всему у мужчины сломан палец.

Ранее стало известно, что в Березовском (Свердловская область) толпа южан, воровавшая у пенсионера металлолом, избила мужчину, который пытался им помешать. Видео с нападением попало в социальную сеть «ВКонтакте».