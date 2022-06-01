Тюменские власти увеличат расходы на содержание вытрезвителей

02 июня 2022 в 17:06 Размер текста - 17 +

На любителей выпить дополнительно потратят 2,7 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство Тюменской области на 2,7 млн рублей увеличит в 2022 году расходы на содержание вытрезвителей. Законопроект, вносящий изменения в региональный бюджет, внесен на рассмотрение в Тюменскую областную думу. «Увеличить расходы на организацию мест для естественного вытрезвления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения — 2742 тыс. рублей», — значится в документе. Общая сумма расходов на вытрезвители в законопроекте не указана. Ранее URA.RU писало, что правительство Тюменской области инициировало увеличение бюджетных расходов в 2022 году на более чем 82 млрд рублей. Половина этой суммы уйдет в ХМАО и ЯНАО. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Правительство Тюменской области на 2,7 млн рублей увеличит в 2022 году расходы на содержание вытрезвителей. Законопроект, вносящий изменения в региональный бюджет, внесен на рассмотрение в Тюменскую областную думу. «Увеличить расходы на организацию мест для естественного вытрезвления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения — 2742 тыс. рублей», — значится в документе. Общая сумма расходов на вытрезвители в законопроекте не указана. Ранее URA.RU писало, что правительство Тюменской области инициировало увеличение бюджетных расходов в 2022 году на более чем 82 млрд рублей. Половина этой суммы уйдет в ХМАО и ЯНАО.