01 июня 2022

Тюменские власти увеличат расходы на содержание вытрезвителей

© Служба новостей «URA.RU»
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На любителей выпить дополнительно потратят 2,7 млн рублей Фото:

Правительство Тюменской области на 2,7 млн рублей увеличит в 2022 году расходы на содержание вытрезвителей. Законопроект, вносящий изменения в региональный бюджет, внесен на рассмотрение в Тюменскую областную думу.

«Увеличить расходы на организацию мест для естественного вытрезвления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения — 2742 тыс. рублей», — значится в документе. Общая сумма расходов на вытрезвители в законопроекте не указана.

Ранее URA.RU писало, что правительство Тюменской области инициировало увеличение бюджетных расходов в 2022 году на более чем 82 млрд рублей. Половина этой суммы уйдет в ХМАО и ЯНАО.

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Правительство Тюменской области на 2,7 млн рублей увеличит в 2022 году расходы на содержание вытрезвителей. Законопроект, вносящий изменения в региональный бюджет, внесен на рассмотрение в Тюменскую областную думу. «Увеличить расходы на организацию мест для естественного вытрезвления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения — 2742 тыс. рублей», — значится в документе. Общая сумма расходов на вытрезвители в законопроекте не указана. Ранее URA.RU писало, что правительство Тюменской области инициировало увеличение бюджетных расходов в 2022 году на более чем 82 млрд рублей. Половина этой суммы уйдет в ХМАО и ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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