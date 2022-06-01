Тюменские власти увеличат расходы на десятки миллиардов. Половина денег уйдет в ХМАО и ЯНАО

01 июня 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

На окончание строительства больницы в Нижневартовске потратят еще 11 млрд рублей Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU Правительство Тюменской области планирует увеличить расходы регионального бюджета в 2022 году более, чем на 82 млрд рублей. Соответствующий законопроект внесен в Тюменскую областную думу. Больше половины этих средств будет потрачено на межрегиональную программу «Сотрудничество». «Расходы областного бюджета на 2022 год предлагается увеличить на сумму 82, 069 млрд рублей. В том числе увеличить расходы программы Тюменской области „Сотрудничество“ — на 43,25 млрд рублей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Согласно документу, выделенные средства, в частности пойдут на строительство 27 социальных объектов (детские сады, поликлиники, стационары и др.) в ЯНАО. Также деньги планируется вложить в строительство различных объектов в ХМАО — например, ж/д вокзала в Нягани (182 млн рублей), знаменитого долгостроя — больницы в Нижневартовске (более 11,6 млрд рублей) и другие цели. Программа «Сотрудничество» была создана в 2004 году. По ней Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах. Ранее агентство писало, что изначально депутаты Тюменской облдумы приняли дефицитный бюджет на 2022 год. В документе доходы запланированы в сумме 195,6 млрд рублей, расходы — 233,2 млрд рублей. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Правительство Тюменской области планирует увеличить расходы регионального бюджета в 2022 году более, чем на 82 млрд рублей. Соответствующий законопроект внесен в Тюменскую областную думу. Больше половины этих средств будет потрачено на межрегиональную программу «Сотрудничество». «Расходы областного бюджета на 2022 год предлагается увеличить на сумму 82, 069 млрд рублей. В том числе увеличить расходы программы Тюменской области „Сотрудничество“ — на 43,25 млрд рублей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Согласно документу, выделенные средства, в частности пойдут на строительство 27 социальных объектов (детские сады, поликлиники, стационары и др.) в ЯНАО. Также деньги планируется вложить в строительство различных объектов в ХМАО — например, ж/д вокзала в Нягани (182 млн рублей), знаменитого долгостроя — больницы в Нижневартовске (более 11,6 млрд рублей) и другие цели. Программа «Сотрудничество» была создана в 2004 году. По ней Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах. Ранее агентство писало, что изначально депутаты Тюменской облдумы приняли дефицитный бюджет на 2022 год. В документе доходы запланированы в сумме 195,6 млрд рублей, расходы — 233,2 млрд рублей.