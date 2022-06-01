Губернатор Махонин усмехнулся над фразой Ройзмана про Пермь. «Это уже диагноз»

02 июня 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Махонин советует Ройзману приехать и пересчитать пермяков лично Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в беседе с URA.RU прокомментировал высказывание экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который не верит, что в Перми живет миллион человек. Он посоветовал ему радоваться за Урал и заниматься своими делами. «Совет: не надо лезть не в свои дела. Заявления уважаемого господина Ройзмана ничего, кроме улыбки, не вызывают. Всем известно, что Пермь подтвердила статус миллионника еще в 2012 году. И надо радоваться, что уральцев становится больше. А не делить на екатеринбуржцев и всех остальных», — заявил Дмитрий Махонин. Махонин посоветовал Ройзману лично приехать в Пермь и пересчитать людей. «Если человек ни во что не верит, то это уже диагноз. У нас в Перми тоже такие есть», — отметил губернатор Прикамья. Екатеринбургский политик Евгений Ройзман в интервью информагентству «ЕАН» усомнился в том, что Пермь заслуженно получила статус миллионника по итогам Всероссийской переписи. «Пермь теряла население. У них динамика меньше-меньше, и раз — они выстреливают», — сказал экс-глава Екатеринбурга. От комментариев URA.RU Ройзман отказался, сославшись на занятость. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в беседе с URA.RU прокомментировал высказывание экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который не верит, что в Перми живет миллион человек. Он посоветовал ему радоваться за Урал и заниматься своими делами. «Совет: не надо лезть не в свои дела. Заявления уважаемого господина Ройзмана ничего, кроме улыбки, не вызывают. Всем известно, что Пермь подтвердила статус миллионника еще в 2012 году. И надо радоваться, что уральцев становится больше. А не делить на екатеринбуржцев и всех остальных», — заявил Дмитрий Махонин. Махонин посоветовал Ройзману лично приехать в Пермь и пересчитать людей. «Если человек ни во что не верит, то это уже диагноз. У нас в Перми тоже такие есть», — отметил губернатор Прикамья. Екатеринбургский политик Евгений Ройзман в интервью информагентству «ЕАН» усомнился в том, что Пермь заслуженно получила статус миллионника по итогам Всероссийской переписи. «Пермь теряла население. У них динамика меньше-меньше, и раз — они выстреливают», — сказал экс-глава Екатеринбурга. От комментариев URA.RU Ройзман отказался, сославшись на занятость.