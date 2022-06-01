Курганские власти продлили запрет, введенный из-за пожаров

Жителям Курганской области запретили посещать леса до 24 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области власти продлили запрет на посещение лесов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Ограничение было введено в мае из-за пожаров.

«С 4 по 24 июня ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств <…>. Запретить на территории лесного фонда и территориях, примыкающих к нему, разведение костров, сжигание мусора и травы, проведение всех видов пожароопасных работ», — указано в опубликованном документе. Предыдущий запрет действовал до 3 июня.

Ранее URA.RU писало, что подобный запрет был введен в регионе на майские праздники. Позже его продлили до июня. Ограничение для жителей установлено из-за особого противопожарного режима. В Курганской области крупные природные пожары бушевали в конце апреля — начале мая. Крупные возгорания произошли в Кетовском, Белозерском, Каргапольском, Варгашинском районах. Несколько населенных пунктов пострадали, десятки человек лишились имущества и жилья (СНТ «Малиновка»), тысячи — были эвакуированы из-за грозы населенным пунктам.