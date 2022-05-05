В районах Курганской области десятый день борются в пожарами Фото: Екатерина Сычкова

В Курганской области десятый день бушуют ландшафтные пожары. Крупные возгорания произошли в Кетовском, Белозерском, Каргапольском, Варгашинском районах. Несколько населенных пунктов пострадали, десятки человек лишились имущества и жилья (СНТ «Малиновка»), тысячи — были эвакуированы из-за грозы населенным пунктам. Подборка впечатляющих кадров стихии URA.RU.

В Курганской области 28 апреля из-за пожаров был введен режим ЧС Фото: Екатерина Сычкова

Крупные возгорания произошли под Курганом: в дачном поселке Малиновка, около шоссе Тюнина, недалеко от Изумрудного поселка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Малиновка под Курганом сгорело 55 домов. Несколько семей с детьми лишились единственного жилья и всего имущества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На крупные пожары выезжали: губернатор Курганской области, руководитель ГУ МЧС по Курганской области Юрий Землянский, прокурор области Андрей Назаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Лишившихся жилья курганцев разместили в гостинице Курган, в трех районах области и в Кургане открыты пункты сбора помощи погорельцам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганским пожарным помогают специалисты из Челябинской, Свердловской областей, ХМАО, Архангельска Фото: Екатерина Сычкова

В поселке Чистопродное проводили эвакуацию населения. Всего, по данным УМВД региона, из разных населенных пунктов было эвакуировано более 1000 человек Фото: Екатерина Сычкова

В Курганской области из-за пожаров и задымления несколько раз перекрывали федеральные трассы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На курганских дорогах в районе пожаров — нулевая видимость Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сельские жители не знали, куда девать домашний скот из-за пожаров. «В коровнике дымно, отпустили в лес, потом будем искать», — сетуют жители Чистопрудного Фото: Екатерина Сычкова

Курганцы задыхаются от дыма, приносимого со стороны пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU