Курганские власти определились с новым майским запретом

Жителям Курганской области до июня запретили посещать леса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области власти до июня продлили запрет на посещение лесов. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правой информации. Ранее подобное ограничение было введено на майские праздники.

«В период с 14 мая по 3 июня (21 день) ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств <…>. Запретить в лесах и территориях, примыкающих к ним разведение костров, сжигание мусора, проведение всех видов пожароопасных работ», — указано в документе. Представителям профильных учреждений и арендаторам лесов поручено установить таблички с предупреждениями о запрете, перекрыть лесные дороги шлагбаумами.

Предыдущий запрет на посещение лесов действовал до 10 мая. Ограничение для жителей установлено из-за особого противопожарного режима. Ранее URA.RU писало, что власти города Кургана запретили гражданам посещать леса до 16 июня.