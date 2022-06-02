Путин анонсировал новую строительную пятилетку

02 июня 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил отремонтировать 85% дорог страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU За предстоящие пять лет в России в нормативное состояние должны быть приведены не менее 85% всех дорог страны. Об этом во время совещания по вопросам дорожного строительства заявил президент РФ Владимир Путин. «Мы можем и должны поставить амбициозную задачу — за предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей опорной сети автодорог страны», — заявил Путин на совещании. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

За предстоящие пять лет в России в нормативное состояние должны быть приведены не менее 85% всех дорог страны. Об этом во время совещания по вопросам дорожного строительства заявил президент РФ Владимир Путин. «Мы можем и должны поставить амбициозную задачу — за предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей опорной сети автодорог страны», — заявил Путин на совещании. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».