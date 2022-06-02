Путин анонсировал новую строительную пятилетку

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин поручил отремонтировать 85% дорог страны Фото:

За предстоящие пять лет в России в нормативное состояние должны быть приведены не менее 85% всех дорог страны. Об этом во время совещания по вопросам дорожного строительства заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы можем и должны поставить амбициозную задачу — за предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей опорной сети автодорог страны», — заявил Путин на совещании. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

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За предстоящие пять лет в России в нормативное состояние должны быть приведены не менее 85% всех дорог страны. Об этом во время совещания по вопросам дорожного строительства заявил президент РФ Владимир Путин. «Мы можем и должны поставить амбициозную задачу — за предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей опорной сети автодорог страны», — заявил Путин на совещании. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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