The Guardian: Россия победила в экономической войне с Западом

02 июня 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

Санкции не повлияли на российскую валюту Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные санкции очень мало повлияли на Россию, скорее в этой ситуации пострадала сам Европа. Статья об этом опубликована в издании The Guardian. «ЕС объявил о своем частичном запрете на экспорт российской нефти, и ее стоимость на мировых рынках выросла, рубль крепок. У Кремля есть время найти альтернативные источники запчастей и комплектующих из стран, готовых обойти западные санкции. Годовой уровень инфляции в Великобритании составляет 9% — это самый высокий показатель за 40 лет», — отмечается в материале. Кроме того, Центральные банки западных стран должны реагировать на почти двузначную инфляцию, так что грядет повышение процентных ставок. Ожидается рост безработицы, особенно в зависимых от российского газа государствах. «Если развивающиеся страны сами не являются экспортерами энергии, они сталкиваются с тройным ударом, когда топливный и продовольственный кризисы вызывают финансовые кризисы», — поясняют аналитики. Отдельно отмечается, что поражение России в спецоперации — крайне маловероятный сценарий. При этом антироссийские санкции, сообщается в статье, влияет в первую очередь на падение уровня жизни в развитых странах, голод, бунты из-за голода и долговой кризис. Россия начала вынужденную спецоперацию в конце февраля. Главной целью служит денацификация и демилитаризация и спасение граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Несмотря на это, Запад ввел против РФ жесткие санкции, направленные на «отмену России», ее культуры и экономический спад в стране. Однако все пошло не по плану, и в первую очередь от ограничений пострадали те, кто их вводил: Евросоюз, США и другие государства. В России же укрепился рубль и оперативно были введены антикризисные меры для бизнеса и простых граждан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Западные санкции очень мало повлияли на Россию, скорее в этой ситуации пострадала сам Европа. Статья об этом опубликована в издании The Guardian. «ЕС объявил о своем частичном запрете на экспорт российской нефти, и ее стоимость на мировых рынках выросла, рубль крепок. У Кремля есть время найти альтернативные источники запчастей и комплектующих из стран, готовых обойти западные санкции. Годовой уровень инфляции в Великобритании составляет 9% — это самый высокий показатель за 40 лет», — отмечается в материале. Кроме того, Центральные банки западных стран должны реагировать на почти двузначную инфляцию, так что грядет повышение процентных ставок. Ожидается рост безработицы, особенно в зависимых от российского газа государствах. «Если развивающиеся страны сами не являются экспортерами энергии, они сталкиваются с тройным ударом, когда топливный и продовольственный кризисы вызывают финансовые кризисы», — поясняют аналитики. Отдельно отмечается, что поражение России в спецоперации — крайне маловероятный сценарий. При этом антироссийские санкции, сообщается в статье, влияет в первую очередь на падение уровня жизни в развитых странах, голод, бунты из-за голода и долговой кризис. Россия начала вынужденную спецоперацию в конце февраля. Главной целью служит денацификация и демилитаризация и спасение граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Несмотря на это, Запад ввел против РФ жесткие санкции, направленные на «отмену России», ее культуры и экономический спад в стране. Однако все пошло не по плану, и в первую очередь от ограничений пострадали те, кто их вводил: Евросоюз, США и другие государства. В России же укрепился рубль и оперативно были введены антикризисные меры для бизнеса и простых граждан.