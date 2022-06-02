Тюменцы смогут купаться всего в трех водоемах

Тюменцам разрешили купаться в нескольких водоемах города Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителям Тюмени разрешили купаться всего в трех водоемах: на базах отдыха «Верхний Бор» и «Кулига парк», а также в санатории «Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

«На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормам на сезон 2022 несколько водоемов. Купание разрешено на территориях баз отдыха «Верхний Бор», «Центра восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь», «Дардиель-Ски» (Кулига парк). Иные хозяйствующие субъекты с целью получения санитарно-эпидемиологического заключения в Управление не обращались», — сообщает пресс-служба.

На данный момент было исследовано 246 проб воды поверхностных водоемов Тюмени. Также управление Роспотребнадзора заявило о том, что с июня по август будет дополнительно следить за состоянием качества и безопасности воды в местах, где для отдыха тюменцев используется только береговая зона. К ним относятся:

Озеро Круглое (район лесопарка имени Гагарина)

Озеро Липовое (7-й километр Велижанского тракта)

Пруд Южный (улице Федюнинского)

Пруд Утиный (улице 50 лет ВЛКСМ)

Озеро Цимлянское (севернее д/о «Оловянникова»)

Пруд Войновский (в микрорайоне Войновка)

Пруд Плехановский (в районе деревни Плеханова)

Пруд Студенческий (в районе студгородка по улице Мельникайте)

Ранее URA.RU писало о том, что 20 мая администрация Тюмени заявила об открытии купального сезона. Но также в мэрии уточнили, что в границах города санитарно-эпидемиологические заключения не выдавались