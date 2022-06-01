За выступление казачьего хора курганские власти заплатят миллионы

Солисты Кубанского казачьего хора выступят в Кургане 12 июня (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выступление Кубанского казачьего хора на фестивале «Русское поле» в Кургане обойдется местным властям в 3,7 млн рублей. Данная информация размещена на портале госзакупок.

«Предмет договора: услуги по организации концертной программы творческого коллектива — Государственный академический Кубанский казачий хор на Троицкой площади, д. 1, г. Курган, дата — 12 июня 2022 года. <…> Цена договора: 3 700 000 рублей», — указано на сайте.

Заказчиком является Курганское театрально-концертное объединение. Срок договора закончится 13 июня.

Ранее стало известно, что 60 солистов Кубанского казачьего хора выступят в Кургане в День России. В 2018 году представители этого хора выступали на свадьбе экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Вольфаганга Майлингера. На том же мероприятии присутствовал президент России Владимир Путин.