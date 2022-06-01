Замглавы Нижневартовска уходит в отставку. Ее полномочия получит другой вице-мэр

02 июня 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

У замглавы Нижневартовска Татьяны Шиловой 3 июня последний день работы в мэрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель главы Нижневартовска Татьяна Шилова уходит в отставку, а ее полномочия будут переданы другому вице-мэру Виктору Ситникову. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Должность Шиловой будет упразднена. А сам департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов переподчинят другому замглавы Нижневартовска Виктору Ситникову, который курирует блок строительства, архитектуры, а также инвестиционной политики. Но само структурное подразделение существенных изменений не претерпит и продолжит работать в привычном режиме в рамках полномочий. Это решение глава города [Дмитрий Кощенко] принял в рамках оптимизации структуры администрации и для более эффективного управления смежными отраслями», — сообщил инсайдер. В департаменте общественных коммуникаций и молодежной политики мэрии Нижневартовска подтвердили информацию об уходе Шиловой, сообщив, что 3 июня у нее последний рабочий день. Все остальные вопросы они пообещали прокомментировать позднее. Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Нижневартовска назревает отставка вице-мэра Татьяны Шиловой. В этой должности она проработала больше пяти лет. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Заместитель главы Нижневартовска Татьяна Шилова уходит в отставку, а ее полномочия будут переданы другому вице-мэру Виктору Ситникову. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Должность Шиловой будет упразднена. А сам департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов переподчинят другому замглавы Нижневартовска Виктору Ситникову, который курирует блок строительства, архитектуры, а также инвестиционной политики. Но само структурное подразделение существенных изменений не претерпит и продолжит работать в привычном режиме в рамках полномочий. Это решение глава города [Дмитрий Кощенко] принял в рамках оптимизации структуры администрации и для более эффективного управления смежными отраслями», — сообщил инсайдер. В департаменте общественных коммуникаций и молодежной политики мэрии Нижневартовска подтвердили информацию об уходе Шиловой, сообщив, что 3 июня у нее последний рабочий день. Все остальные вопросы они пообещали прокомментировать позднее. Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Нижневартовска назревает отставка вице-мэра Татьяны Шиловой. В этой должности она проработала больше пяти лет.