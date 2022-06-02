Путин наградил тюменцев за заслуги перед отечеством

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Ордена присвоены Величко Оксане и Игорю Орлову Фото:

Двух жителей Тюменской области указом президента наградили медалью ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени. Информация об этом появилась в документе «О награждении государственными наградами Российской Федерации» на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в области сельского хозяйства наградить: Величко Оксану — директора акционерного общества «ПРОДО Тюменский бройлер». А также Орлова Игоря — главного инженера акционерного общества «Лесное», — говорится в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил двух тюменцев медалями «За отвагу на пожаре». Награды вручили трактористу Александру Горбунову и леснику первой категории Ришату Каримову.

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Двух жителей Тюменской области указом президента наградили медалью ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени. Информация об этом появилась в документе «О награждении государственными наградами Российской Федерации» на официальном интернет-портале правовой информации. «За заслуги в области сельского хозяйства наградить: Величко Оксану — директора акционерного общества «ПРОДО Тюменский бройлер». А также Орлова Игоря — главного инженера акционерного общества «Лесное», — говорится в документе. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин наградил двух тюменцев медалями «За отвагу на пожаре». Награды вручили трактористу Александру Горбунову и леснику первой категории Ришату Каримову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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