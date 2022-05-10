Путин наградил лесника и тракториста из Тюмени

10 мая 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

Путин наградил медалями «За отвагу на пожаре» двоих тюменцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил тюменских лесника и тракториста медалями «За отвагу на пожаре». Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Государственные награды присвоены за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», — сообщает информационный центр. Награды вручили трактористу Александру Горбунову и леснику первой категории Ришату Каримову. Горбунов в мае прошлого года работал на пожаре в Винзилинском участковом лесничестве. Он противостоял стене огня, которая приближалась к селу Муллаши. Благодаря профессионализму тракториста село было отрезано от лесного массива и спасено от огня. Каримов в мае 2021 года руководил тушением лесного пожара в Вагайском районе. Фронт пожара стал распространяться быстрее из-за усиления ветра, поэтому огонь стал приближаться к лесным пожарным. Решительные действия Каримова спасли жизнь 24 работникам парашютно-десантной пожарной службы. Оба отважных тюменца получились серьезные ожоги. В настоящее время опасений за их здоровье нет. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин наградил тюменских лесника и тракториста медалями «За отвагу на пожаре». Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Государственные награды присвоены за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», — сообщает информационный центр. Награды вручили трактористу Александру Горбунову и леснику первой категории Ришату Каримову. Горбунов в мае прошлого года работал на пожаре в Винзилинском участковом лесничестве. Он противостоял стене огня, которая приближалась к селу Муллаши. Благодаря профессионализму тракториста село было отрезано от лесного массива и спасено от огня. Каримов в мае 2021 года руководил тушением лесного пожара в Вагайском районе. Фронт пожара стал распространяться быстрее из-за усиления ветра, поэтому огонь стал приближаться к лесным пожарным. Решительные действия Каримова спасли жизнь 24 работникам парашютно-десантной пожарной службы. Оба отважных тюменца получились серьезные ожоги. В настоящее время опасений за их здоровье нет.