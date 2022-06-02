Фальков назвал причину снижения качества образования у студентов

02 июня 2022 в 21:17 Размер текста - 17 +

Валерий Фальков заявил об ошибках некоторых российских вузов Фото: Анна Майорова © URA.RU Российские университеты пытаются сделать так, чтобы студенты за 4 года бакалавриата проходили программу специалитета, который длится 5 лет, и из-за этого качество образования в России падает. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. «Мы видим ситуацию, когда в погоне за модой — бакалавриатом мы перевели все программы. В результате попытки ряда вузов втиснуть в четырехлетний бакалавриат содержание прежних пятилетних программ иногда приводило к снижению качества образования и системным знаниям у студентов. И в итоге по ряду направлений часть вузов вернула специалитет, только в другой форме», — отметил он на заседании расширенного Совета Российского Союза ректоров, трансляция мероприятия велась в официальной группе Минобрнауки России в соцсети «ВКонтакте». Министр науки убежден, что сейчас в России сложилась уникальная ситуация, которая позволяет создать альтернативу болонской системе образования. По его словам, «отверточная сборка», которую подразумевает эта система, предполагает минимальный запрос на инженера. Это и вызвало кризис инженерных специальностей как в РФ, так и по всему миру. Ранее Фальков анонсировал выход России из болонской системы образования. Он заявил, что систему ждет плавная трансформация. Реформа не предполагает запрета бакалавриата и магистратуры, однако они могут быть заменены классическим специалитетом. Он убежден, что будущее — за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры. Именно поэтому нельзя ограничивать возможности будущих специалистов в учебе 4-летним бакалавриатом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Российские университеты пытаются сделать так, чтобы студенты за 4 года бакалавриата проходили программу специалитета, который длится 5 лет, и из-за этого качество образования в России падает. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. «Мы видим ситуацию, когда в погоне за модой — бакалавриатом мы перевели все программы. В результате попытки ряда вузов втиснуть в четырехлетний бакалавриат содержание прежних пятилетних программ иногда приводило к снижению качества образования и системным знаниям у студентов. И в итоге по ряду направлений часть вузов вернула специалитет, только в другой форме», — отметил он на заседании расширенного Совета Российского Союза ректоров, трансляция мероприятия велась в официальной группе Минобрнауки России в соцсети «ВКонтакте». Министр науки убежден, что сейчас в России сложилась уникальная ситуация, которая позволяет создать альтернативу болонской системе образования. По его словам, «отверточная сборка», которую подразумевает эта система, предполагает минимальный запрос на инженера. Это и вызвало кризис инженерных специальностей как в РФ, так и по всему миру. Ранее Фальков анонсировал выход России из болонской системы образования. Он заявил, что систему ждет плавная трансформация. Реформа не предполагает запрета бакалавриата и магистратуры, однако они могут быть заменены классическим специалитетом. Он убежден, что будущее — за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры. Именно поэтому нельзя ограничивать возможности будущих специалистов в учебе 4-летним бакалавриатом.