01 июня 2022

Фальков раскрыл подробности выхода РФ из Болонской системы. «Будут и бакалавриат, и магистратура»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференции в ТАСС министра образования Российской Федерации Валерия Фалькова. Москва, фальков валерий
Фальков заявил о сохранении бакалавриата и магистратуры в России Фото:

Российскую систему высшего образования ждет плавная трансформация. Реформа не предполагает запрета бакалавриата и магистратуры, однако эти формы в ряде вузов могут быть заменены классическим специалитетом. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Речь не идет о том, что мы в одночасье вдруг отменим все, с чем жили больше 20 лет, и вернемся только к специалитету. Вовсе нет. Будут и бакалавриат, и магистратура», — заявил Фальков в беседе с «Коммерсантом». По словам министра, западные формы образования востребованы среди российских школьников и студентов, а также дают возможность международного обмена учащимися. Кроме того, миллионы россиян уже получили бакалаврское образование. Отсутствие магистерской степени не позволит продвигаться им по карьерной лестнице. «У нас есть квалификационные требования к должностям, особенно на государственной гражданской службе, на правоохранительной службе», — пояснил он.

При этом министр призвал не «зажимать искусственно» возможность развития отечественного специалитета в пользу западных форм. Университеты и индустрия образования в целом должны самостоятельно определить, какая вариант наиболее востребован. «Поэтому будущее за уникальным сочетанием, специалитета, бакалавриата и магистратуры», — заключил Фальков.

24 мая Фальков заявил, что в России разработают свою систему высшего образования, а от Болонской системы, которая применяется сейчас в вузах, скоро откажутся. Министр подчеркнул, что в основе новой системы будут лежать интересы национальной экономики и возможности студентов. Замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев заявлял, что Минобрнауки не планирует «ломать» существующую в РФ систему образования ради отказа от Болонского процесса.

Западная система предполагает двухступенчатую систему высшего образования. После четырех лет обучения студент становится бакалавром, еще через два года — магистром.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

Российскую систему высшего образования ждет плавная трансформация. Реформа не предполагает запрета бакалавриата и магистратуры, однако эти формы в ряде вузов могут быть заменены классическим специалитетом. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. «Речь не идет о том, что мы в одночасье вдруг отменим все, с чем жили больше 20 лет, и вернемся только к специалитету. Вовсе нет. Будут и бакалавриат, и магистратура», — заявил Фальков в беседе с «Коммерсантом». По словам министра, западные формы образования востребованы среди российских школьников и студентов, а также дают возможность международного обмена учащимися. Кроме того, миллионы россиян уже получили бакалаврское образование. Отсутствие магистерской степени не позволит продвигаться им по карьерной лестнице. «У нас есть квалификационные требования к должностям, особенно на государственной гражданской службе, на правоохранительной службе», — пояснил он. При этом министр призвал не «зажимать искусственно» возможность развития отечественного специалитета в пользу западных форм. Университеты и индустрия образования в целом должны самостоятельно определить, какая вариант наиболее востребован. «Поэтому будущее за уникальным сочетанием, специалитета, бакалавриата и магистратуры», — заключил Фальков. 24 мая Фальков заявил, что в России разработают свою систему высшего образования, а от Болонской системы, которая применяется сейчас в вузах, скоро откажутся. Министр подчеркнул, что в основе новой системы будут лежать интересы национальной экономики и возможности студентов. Замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев заявлял, что Минобрнауки не планирует «ломать» существующую в РФ систему образования ради отказа от Болонского процесса. Западная система предполагает двухступенчатую систему высшего образования. После четырех лет обучения студент становится бакалавром, еще через два года — магистром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...