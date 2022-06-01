Фальков раскрыл подробности выхода РФ из Болонской системы. «Будут и бакалавриат, и магистратура»

02 июня 2022 в 04:40 Размер текста - 17 +

Фальков заявил о сохранении бакалавриата и магистратуры в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российскую систему высшего образования ждет плавная трансформация. Реформа не предполагает запрета бакалавриата и магистратуры, однако эти формы в ряде вузов могут быть заменены классическим специалитетом. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. «Речь не идет о том, что мы в одночасье вдруг отменим все, с чем жили больше 20 лет, и вернемся только к специалитету. Вовсе нет. Будут и бакалавриат, и магистратура», — заявил Фальков в беседе с «Коммерсантом» . По словам министра, западные формы образования востребованы среди российских школьников и студентов, а также дают возможность международного обмена учащимися. Кроме того, миллионы россиян уже получили бакалаврское образование. Отсутствие магистерской степени не позволит продвигаться им по карьерной лестнице. «У нас есть квалификационные требования к должностям, особенно на государственной гражданской службе, на правоохранительной службе», — пояснил он. При этом министр призвал не «зажимать искусственно» возможность развития отечественного специалитета в пользу западных форм. Университеты и индустрия образования в целом должны самостоятельно определить, какая вариант наиболее востребован. «Поэтому будущее за уникальным сочетанием, специалитета, бакалавриата и магистратуры», — заключил Фальков. 24 мая Фальков заявил, что в России разработают свою систему высшего образования, а от Болонской системы, которая применяется сейчас в вузах, скоро откажутся. Министр подчеркнул, что в основе новой системы будут лежать интересы национальной экономики и возможности студентов. Замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев заявлял, что Минобрнауки не планирует «ломать» существующую в РФ систему образования ради отказа от Болонского процесса. Западная система предполагает двухступенчатую систему высшего образования. После четырех лет обучения студент становится бакалавром, еще через два года — магистром. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Российскую систему высшего образования ждет плавная трансформация. Реформа не предполагает запрета бакалавриата и магистратуры, однако эти формы в ряде вузов могут быть заменены классическим специалитетом. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. «Речь не идет о том, что мы в одночасье вдруг отменим все, с чем жили больше 20 лет, и вернемся только к специалитету. Вовсе нет. Будут и бакалавриат, и магистратура», — заявил Фальков в беседе с «Коммерсантом». По словам министра, западные формы образования востребованы среди российских школьников и студентов, а также дают возможность международного обмена учащимися. Кроме того, миллионы россиян уже получили бакалаврское образование. Отсутствие магистерской степени не позволит продвигаться им по карьерной лестнице. «У нас есть квалификационные требования к должностям, особенно на государственной гражданской службе, на правоохранительной службе», — пояснил он. При этом министр призвал не «зажимать искусственно» возможность развития отечественного специалитета в пользу западных форм. Университеты и индустрия образования в целом должны самостоятельно определить, какая вариант наиболее востребован. «Поэтому будущее за уникальным сочетанием, специалитета, бакалавриата и магистратуры», — заключил Фальков. 24 мая Фальков заявил, что в России разработают свою систему высшего образования, а от Болонской системы, которая применяется сейчас в вузах, скоро откажутся. Министр подчеркнул, что в основе новой системы будут лежать интересы национальной экономики и возможности студентов. Замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев заявлял, что Минобрнауки не планирует «ломать» существующую в РФ систему образования ради отказа от Болонского процесса. Западная система предполагает двухступенчатую систему высшего образования. После четырех лет обучения студент становится бакалавром, еще через два года — магистром.