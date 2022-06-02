Партнеры Ural Music Night отказались спонсировать фестиваль Фото: Размик Закарян © URA.RU

Музыкальный фестиваль «Ночь музыки», который пройдет 24 июня в Екатеринбурге, лишился нескольких титульных партнеров. Информация об их количестве изменилась на официальном сайте Ural Music Night: если раньше в списке было семь компаний, то сейчас их стало пять.

27 мая среди титульных партнеров фестиваля были заявлены такие компании, как «Сима-ленд», УГМК, VK, «Галамарт», оператор «Мотив», «ЕВРАЗ» и студия веб-разработки Double Tapp. Однако, по данным на 2 июня, из списка исчезли «Сима-ленд», «Галамарт» и УГМК, но была добавлена аптечная сеть «Фармленд». Помимо этого можно заметить, что в 2022 году титульных партнеров мероприятия стало существенно меньше. Если в 2021 году их количество достигало восьми компаний, то в 2022 году можно насчитать лишь пять организаций.

Так список партнеров фестиваля выглядел в 2021 году… Скрин: uralmusicnight.ru

…а так выглядит сейчас Скрин: uralmusicnight.ru

URA.RU обратилось за комментарием по поводу изменившегося количества партнеров к исполнительному директору Ural Music Night Григорию Колмогорову. Он посоветовал узнать подробности у главного руководителя фестиваля Евгения Горенбурга, который занимается подборкой спонсоров. Однако Горенбург на данную тему общаться отказался.

Ранее осведомленный источник URA.RU сообщил, что основные спонсоры фестиваля могут отказаться от финансирования «Ночь музыки» из-за показа скандальной рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Пресс-служба фестиваля заявила, что покажет рок-оперу на площади 1905 года. Стоит отметить, что ранее создателей постановки обвиняли в оскорблении чувств верующих.

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