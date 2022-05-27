Источник: «Ночь Музыки» в Екатеринбурге под угрозой срыва

Фестиваль «Ночь музыки», по данным инсайдеров, оказался под угрозой срыва Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге обсуждают возможную отмену фестиваля «Ночь музыки», причиной называют скандальную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда», которую предполагается показать в рамках мероприятия. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. Между тем организаторы уверены, что фестиваль пройдет по плану.

«Основные спонсоры могут отказаться финансировать „Ночь музыки“ из-за того, что не так давно было заявлено о показе рок-оперы „Иисус Христос — суперзвезда“», — рассказал инсайдер. Подчеркивается, что партнеров смущает тот факт, что ранее создателей постановки обвиняли в оскорблении чувств верующих.

Среди титульных партнеров фестиваля на официальном сайте числятся такие компании, как VK, «Галамарт», оператор «Мотив», «ЕВРАЗ» и студия веб-разработки Double Tapp. В пресс-службе VK и Double Tapp оперативно информацию предоставить не смогли и попросили оформить запрос по почте. Оператор «Мотив» и «ЕВРАЗ» опровергли информацию об отказе финансировать фестиваль, а в «Галамарте» заявили, что они в этом году вообще не являются спонсорами UMN.

Директор фестиваля «Ночь музыки» Евгений Горенбург опроверг информацию о том, что мероприятие лишится спонсорской поддержки и будет отменено. «У меня такой информации нет. Фестиваль состоится, он будет самым лучшим фестивалем планеты», — заявил Горенбург.

Ранее пресс-служба фестиваля Ural Music Night анонсировала показ рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», создателей которого обвиняли в оскорблении чувств верующих. Мероприятие пройдет 24 июня в Екатеринбурге. При этом православная свердловская активистка Оксана Иванова поддержала показ рок-оперы.

Недавно URA.RU сообщало, что журналистка Ксения Собчак анонсировала приезд на «Ночь музыки» шоумена Ивана Урганта. Однако сам Ургант в разговоре с агентством опроверг эту информацию. Следом за Ургантом в фестивале отказался участвовать и комментатор Дмитрий Губерниев.