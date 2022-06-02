«Сима-ленд» благоустроил пять детских учреждений в Екатеринбурге

02 июня 2022 в 21:27 Размер текста - 17 +

Сотрудники «Сима-ленда» в Екатеринбурге вышли на субботник Фото: организаторы уборки Благодаря сотрудникам «Сима-ленда» в Екатеринбурге преобразились территории двух детских садов, дворового клуба, детдома и школы. Как рассказали URA.RU представители компании, помимо небольшого ремонта, сотрудники устроили для детей спортивный праздник. «Наши волонтеры сами выбирали места для благоустройства. При этом они провели для детей в двором клубе спортивное мероприятие, а также отремонтировали и покрасили корт», — отметил представитель «Сима-ленда». Уборку проводили в школе №59, где покрасили хоккейный и четыре футбольных ворот, а также установили скамейки и урны. В социально-реабилитационном центре для детей также провели веселые старты, подарили подарки и прибрали территорию. В детском саду №567 волонтеры «Сима-ленда» покрасили заборы и облагородили территорию. Были установлены скамейки и отремонтирован детский домик. А на территории детского дома в Кольцово появились скамейки, также была проведена уборка. Ранее URA.RU рассказывало о том, что к акциям «Сима-ленда» присоединились сотрудники «Сбербанка». В прошлом году сотрудники компании вывезли 870 мешков по 240 литров, наполненных травой, мусором и ветками. Также они обустроили удобную зону отдыха. Позднее к сотрудникам-волонтерам «Сима-ленда» присоединились работники свердловского дивизиона РЖД представители одного из предприятий УГМК — СУМЗа, а также сотрудники «Сбера». Фото: организаторы уборки Фото: организаторы уборки Фото: организаторы уборки Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Благодаря сотрудникам «Сима-ленда» в Екатеринбурге преобразились территории двух детских садов, дворового клуба, детдома и школы. Как рассказали URA.RU представители компании, помимо небольшого ремонта, сотрудники устроили для детей спортивный праздник. «Наши волонтеры сами выбирали места для благоустройства. При этом они провели для детей в двором клубе спортивное мероприятие, а также отремонтировали и покрасили корт», — отметил представитель «Сима-ленда». Уборку проводили в школе №59, где покрасили хоккейный и четыре футбольных ворот, а также установили скамейки и урны. В социально-реабилитационном центре для детей также провели веселые старты, подарили подарки и прибрали территорию. В детском саду №567 волонтеры «Сима-ленда» покрасили заборы и облагородили территорию. Были установлены скамейки и отремонтирован детский домик. А на территории детского дома в Кольцово появились скамейки, также была проведена уборка. Ранее URA.RU рассказывало о том, что к акциям «Сима-ленда» присоединились сотрудники «Сбербанка». В прошлом году сотрудники компании вывезли 870 мешков по 240 литров, наполненных травой, мусором и ветками. Также они обустроили удобную зону отдыха. Позднее к сотрудникам-волонтерам «Сима-ленда» присоединились работники свердловского дивизиона РЖД представители одного из предприятий УГМК — СУМЗа, а также сотрудники «Сбера».