ЕР поможет школам Донбасса подготовиться к новому учебному году

02 июня 2022 в 21:22 Размер текста - 17 +

В школах Донбасса будут изучать русский язык Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Российская партия «Единая Россия» обеспечит школы на освобожденных территориях Донбасса учебной и методической литературой, а также отремонтирует здания. Об этом сообщила координатор направления народной программы партии «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. «Некоторые образовательные объекты очень сильно пострадали, их использовали ВСУ как живой щит. Какие-то школы разрушены, где-то их еще можно восстановить. Поэтому нужно использовать летний период, чтобы все это сделать», — заявила она в ходе совещания с Минпросвещения, информация об этом есть на официальном сайте «Единой России». Кроме того, партия подготовит сотрудников школ к новому учебному году. В планах — обеспечить детей новыми учебниками и пополнить библиотечный фонд. «Подписана дорожная карта, в ней более 40 пунктов, все очень подробно, вплоть по каждому объекту. Все школы республик до 1 сентября обеспечат новыми учебниками», — сказал на мероприятии министр просвещения Сергей Кравцов. Помимо учебных планов, «Единая Россия» будет отправлять детей с этих территорий на отдых в Россию. Ребята смогут отдохнуть в детских центрах и лагерях различных регионов РФ. В новом учебном году дети Донбасса будут изучать русский язык и русскую литературу. Для этого педагоги пройдут новую программу повышения квалификации, которую также подготовили сотрудники «Единой России». Программа переподготовки педагогов создана по российским образовательным стандартам. «Мы хотим быть единым образовательным пространством с РФ, у нас есть российские образовательные стандарты. Но учителям, которые начинают по новым стандартам обучать детей, необходимо дать инструментарий. Здесь мы чувствуем вашу поддержку, основные вопросы закрываем», — поблагодарила членов партии первый замминистра образования и науки ДНР Любовь Волкова. Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины с конца февраля этого года. Основной приоритет российских военных — освобождение территорий Донбасса и спасение мирных граждан, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны украинских военных и боевиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Российская партия «Единая Россия» обеспечит школы на освобожденных территориях Донбасса учебной и методической литературой, а также отремонтирует здания. Об этом сообщила координатор направления народной программы партии «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. «Некоторые образовательные объекты очень сильно пострадали, их использовали ВСУ как живой щит. Какие-то школы разрушены, где-то их еще можно восстановить. Поэтому нужно использовать летний период, чтобы все это сделать», — заявила она в ходе совещания с Минпросвещения, информация об этом есть на официальном сайте «Единой России». Кроме того, партия подготовит сотрудников школ к новому учебному году. В планах — обеспечить детей новыми учебниками и пополнить библиотечный фонд. «Подписана дорожная карта, в ней более 40 пунктов, все очень подробно, вплоть по каждому объекту. Все школы республик до 1 сентября обеспечат новыми учебниками», — сказал на мероприятии министр просвещения Сергей Кравцов. Помимо учебных планов, «Единая Россия» будет отправлять детей с этих территорий на отдых в Россию. Ребята смогут отдохнуть в детских центрах и лагерях различных регионов РФ. В новом учебном году дети Донбасса будут изучать русский язык и русскую литературу. Для этого педагоги пройдут новую программу повышения квалификации, которую также подготовили сотрудники «Единой России». Программа переподготовки педагогов создана по российским образовательным стандартам. «Мы хотим быть единым образовательным пространством с РФ, у нас есть российские образовательные стандарты. Но учителям, которые начинают по новым стандартам обучать детей, необходимо дать инструментарий. Здесь мы чувствуем вашу поддержку, основные вопросы закрываем», — поблагодарила членов партии первый замминистра образования и науки ДНР Любовь Волкова. Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины с конца февраля этого года. Основной приоритет российских военных — освобождение территорий Донбасса и спасение мирных граждан, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны украинских военных и боевиков.