США ввели новые санкции против российского бизнеса

03 июня 2022 в 02:56 Размер текста - 17 +

Минторг США включил в санкционный список 71 компанию из РФ и Беларуси Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министерство торговли США обнародовало перечень из 71 предприятия из России и Белоруссии, которые попали под ограничения. Санкционный список опубликован в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства. В России таких компаний оказалось 65, среди них — «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», авиационная корпорация «Рубин», ОКБ имени Яковлева, «Газпром Нефть Шельф». Также в черный список попали Главное управление глубоководных исследований Минобороны России и несколько дочерних подразделений Российской академии наук. 2 мая Минфин США расширил пакет санкций в отношении России. Под ограничительные меры ведомства попали представитель МИД РФ Мария Захарова, вице-премьер Дмитрий Григоренко и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Запад усилил санкционное давление на РФ после начала спецоперации на Украине. Однако все ограничения больше ударили по западным странам, чем по России. Так, The Guardian писал, что Россия победила в экономической войне с Западом. С этим соглашалось и британское издание The Spectator, утверждавшее. что США и Евросоюз не смогут «выиграть» РФ одними санкциями. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Министерство торговли США обнародовало перечень из 71 предприятия из России и Белоруссии, которые попали под ограничения. Санкционный список опубликован в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства. В России таких компаний оказалось 65, среди них — «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», авиационная корпорация «Рубин», ОКБ имени Яковлева, «Газпром Нефть Шельф». Также в черный список попали Главное управление глубоководных исследований Минобороны России и несколько дочерних подразделений Российской академии наук. 2 мая Минфин США расширил пакет санкций в отношении России. Под ограничительные меры ведомства попали представитель МИД РФ Мария Захарова, вице-премьер Дмитрий Григоренко и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Запад усилил санкционное давление на РФ после начала спецоперации на Украине. Однако все ограничения больше ударили по западным странам, чем по России. Так, The Guardian писал, что Россия победила в экономической войне с Западом. С этим соглашалось и британское издание The Spectator, утверждавшее. что США и Евросоюз не смогут «выиграть» РФ одними санкциями.