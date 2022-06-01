В Британии высмеяли санкционную войну Запада против РФ

02 июня 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Запад не сможет «выиграть» Россию одними санкциями. Об этом пишет британское издание The Spectator. «Санкции могут способствовать снижению уровня жизни российских граждан, но они все еще очень далеки от того, чтобы лишить российскую экономику жизненной силы — экспорта нефти и газа. С февраля страны ЕС заплатили России более 40 миллиардов фунтов стерлингов за ее газ и нефть», — пишет ведущий писатель и обозреватель Росс Кларк. При этом даже если ЕС удастся договориться о прекращении импорта газа и нефти из РФ, действительность полностью опровергает предположения о том, что Запад может самостоятельно вести санкционную войну против Москвы. В случае, если ЕС все же сделает задуманное, — «будет больше торга, больше уступок, больше оговорок о выходе и больше затянутых сроков», — предположил автор статьи. Ранее сообщалось, что в Евросоюзе признали провал санкций против России. Журналист Business Insider Бен Винк заявил, что РФ не ощутила западного давления, благодаря поддержке Китая и Индии. В Иране отметили, что санкции не сработали благодаря платежной системе «Мир». В США признали провал идеи сделать Россию изгоем. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Жители Европы стали жаловать на кризис из-за санкций против РФ.