Мужчина из ХМАО обманул жительницу Татарстана

03 июня 2022 в 05:48 Размер текста - 17 +

Женщина перевела 71 тысячу рублей продавцу, а товар не получила Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жительница Чистополя (Татарстан) обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Сотрудники уголовного розыска установили, что 32-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа оказался причастным к преступлению, сообщили в МВД по Республике Татарстан. «Женщина решила приобрести золотые украшения по объявлению, увидев рекламу на странице одной из социальных сетей. Выбрав украшения, перевела продавцу деньги, а товар не получила. Поняв, что отправила деньги мошенникам, обратилась в полицию. Ущерб составил 71 тысячу рублей», — сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Югорчанин дал признательные показания и возместил нанесенный ущерб. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Нижневартовска заплатила 42 тыс. рублей мошенникам, использующим поддельный сайт авиакомпании. После сообщения из техподдержки «авиакомпании» вартовчанка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Жительница Чистополя (Татарстан) обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Сотрудники уголовного розыска установили, что 32-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа оказался причастным к преступлению, сообщили в МВД по Республике Татарстан. «Женщина решила приобрести золотые украшения по объявлению, увидев рекламу на странице одной из социальных сетей. Выбрав украшения, перевела продавцу деньги, а товар не получила. Поняв, что отправила деньги мошенникам, обратилась в полицию. Ущерб составил 71 тысячу рублей», — сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Югорчанин дал признательные показания и возместил нанесенный ущерб. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Нижневартовска заплатила 42 тыс. рублей мошенникам, использующим поддельный сайт авиакомпании. После сообщения из техподдержки «авиакомпании» вартовчанка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.