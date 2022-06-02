Independent: как Индия помогает России обходить санкции

03 июня 2022 в 08:27 Размер текста - 17 +

Индия в ближайшее время станет крупнейшим импортером российской нефти, считает аналитик Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Индия смогла восполнить недостаток экспорта на российском рынке нефти, вызванного западными санкциями, за счет рекордного увеличения импортных поставок. Об этом заявил ведущий нефтяной аналитик Kpler Мэтт Смит. «Морской экспорт российской сырой нефти вырос до 3,77 млн баррелей в день в прошлом месяце [апреле] — это многолетний максимум… Индия восполнила недостаток, вызванный падением экспорта [российской нефти] в Европу за последние два месяца», — сказал Смит в интервью британскому изданию The Independent. Авторы также отметили, что Россия по количеству поставок нефти в Индию за последние месяцы уже смогла переместиться с десятого на четвертое место. Страны Запада ввели масштабные санкции против РФ в связи с началом специальной операции на Украине. В рамках новых ограничений ЕС объявил частичное эмбарго на две трети поставок российской нефти, передает «Национальная служба новостей». Однако, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с URA.RU высказал мнение, что европейские страны начнут заниматься реэкспортом и переработкой российской нефти для того, чтобы обойти собственные санкции против энергетического сектора РФ. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Индия смогла восполнить недостаток экспорта на российском рынке нефти, вызванного западными санкциями, за счет рекордного увеличения импортных поставок. Об этом заявил ведущий нефтяной аналитик Kpler Мэтт Смит. «Морской экспорт российской сырой нефти вырос до 3,77 млн баррелей в день в прошлом месяце [апреле] — это многолетний максимум… Индия восполнила недостаток, вызванный падением экспорта [российской нефти] в Европу за последние два месяца», — сказал Смит в интервью британскому изданию The Independent. Авторы также отметили, что Россия по количеству поставок нефти в Индию за последние месяцы уже смогла переместиться с десятого на четвертое место. Страны Запада ввели масштабные санкции против РФ в связи с началом специальной операции на Украине. В рамках новых ограничений ЕС объявил частичное эмбарго на две трети поставок российской нефти, передает «Национальная служба новостей». Однако, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с URA.RU высказал мнение, что европейские страны начнут заниматься реэкспортом и переработкой российской нефти для того, чтобы обойти собственные санкции против энергетического сектора РФ.