В Тихом океане начались масштабные учения ВМФ России

03 июня 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

В учении задействовано более 40 боевых кораблей Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Группировка сил Тихоокеанского флота начала проводить масштабные учения в дальней морской зоне. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ. «В период с 3 по 10 июня в акватории Тихого океана под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца проводится учение разнородных сил флота в дальней морской зоне», — сообщает Минобороны. Отмечается, что в учении задействованы более 40 боевых кораблей и судов обеспечения и до 20 летательных аппаратов. Они, по словам ведомства, проведут поиск подводных лодок условного противника, отработают организацию противовоздушной обороны тактических групп кораблей и выполнят учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям. Также будут отработаны вопросы организации материально-технического обеспечения сил в море. Ранее боевые корабли и суды Тихоокеанского ВМФ России провели учебные ракетные и артиллерийские стрельбы у побережья Камчатки. Малые ракетные корабли отработали тактику по ведению морского боя с условным противником, передает RT. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Группировка сил Тихоокеанского флота начала проводить масштабные учения в дальней морской зоне. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ. «В период с 3 по 10 июня в акватории Тихого океана под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца проводится учение разнородных сил флота в дальней морской зоне», — сообщает Минобороны. Отмечается, что в учении задействованы более 40 боевых кораблей и судов обеспечения и до 20 летательных аппаратов. Они, по словам ведомства, проведут поиск подводных лодок условного противника, отработают организацию противовоздушной обороны тактических групп кораблей и выполнят учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям. Также будут отработаны вопросы организации материально-технического обеспечения сил в море. Ранее боевые корабли и суды Тихоокеанского ВМФ России провели учебные ракетные и артиллерийские стрельбы у побережья Камчатки. Малые ракетные корабли отработали тактику по ведению морского боя с условным противником, передает RT.