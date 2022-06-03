В Тихом океане начались масштабные учения ВМФ России

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, корабль, ВМФ, катер военный, тер
В учении задействовано более 40 боевых кораблей Фото:

Группировка сил Тихоокеанского флота начала проводить масштабные учения в дальней морской зоне. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

«В период с 3 по 10 июня в акватории Тихого океана под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца проводится учение разнородных сил флота в дальней морской зоне», — сообщает Минобороны. Отмечается, что в учении задействованы более 40 боевых кораблей и судов обеспечения и до 20 летательных аппаратов.

Они, по словам ведомства, проведут поиск подводных лодок условного противника, отработают организацию противовоздушной обороны тактических групп кораблей и выполнят учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям. Также будут отработаны вопросы организации материально-технического обеспечения сил в море.

Ранее боевые корабли и суды Тихоокеанского ВМФ России провели учебные ракетные и артиллерийские стрельбы у побережья Камчатки. Малые ракетные корабли отработали тактику по ведению морского боя с условным противником, передает RT.

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Группировка сил Тихоокеанского флота начала проводить масштабные учения в дальней морской зоне. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ. «В период с 3 по 10 июня в акватории Тихого океана под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца проводится учение разнородных сил флота в дальней морской зоне», — сообщает Минобороны. Отмечается, что в учении задействованы более 40 боевых кораблей и судов обеспечения и до 20 летательных аппаратов. Они, по словам ведомства, проведут поиск подводных лодок условного противника, отработают организацию противовоздушной обороны тактических групп кораблей и выполнят учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям. Также будут отработаны вопросы организации материально-технического обеспечения сил в море. Ранее боевые корабли и суды Тихоокеанского ВМФ России провели учебные ракетные и артиллерийские стрельбы у побережья Камчатки. Малые ракетные корабли отработали тактику по ведению морского боя с условным противником, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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