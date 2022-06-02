Перекресток в центре Кургана закрыли на месяц

В центре Кургана на месяц перекроют участок дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на месяц перекроют дорогу на пересечении улиц К. Маркса и В. Блюхера в связи с ремонтными работами. Движение для автомобилей будет закрыто с 15 июня до 14 июля. Об этом URA.RU заявили в «Водном Союзе».

«Компания „Водный Союз“ запланировала промывку самотечного коллектора большого диаметра — 1000 мм. В связи с проведением данных работ будет закрыт проезд по перекрестку с 09:00 утра 15 июня до 21:00 вечера 14 июля 2022 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. На месте будет установлена временная перекачивающая станция для бесперебойного водоотведения.

В том числе в Кургане зафиксированы три новых провала на сетях канализации в Рябково, Заозерном и в центре города. Работы в данных местах будут проводиться поэтапно, после согласования земляных работ.

В связи с этим движение транспорта будет закрыто с 09:00 утра 3 июня до 21:00 вечера 3 августа по ул. Рылеева от ул. 9 Мая до жилого дома №40 и от ул. 9 Мая до жилого дома №35, отмечают в «Водном Союзе». Провалы во втором микрорайоне в районе ТЦ «Ежевика» и по ул. К. Маркса на данный момент огорожены, компания ждет согласования земляных работ.

До этого URA.RUсообщало, что до 12 июня в Кургане закрыто движение автотранспорта от жилого дома №6 Б в 3 микрорайоне до пересечения с ул. Мостостроителей. Причина — устранение аварии на коллекторе по улице Дубынина.