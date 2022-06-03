В Татарстане тушат масштабный пожар

Площадь пожара составляет тысячу квадратных метров (архивное фото)
В Набережных Челнах сотрудники МЧС тушат крупное возгорание на складе, где находятся отходы резинотехнических изделий и пластмассы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Татарстан.
На место возгорания оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров, сообщает «Ридус». Местное управление МЧС сообщает, что горит резина и пластик на отрытой площадке с переходом огня на рядом находящиеся помещение склада.
К ликвидации пожара привлечено более 90 человек и 30 единиц техники, в том числе поезд. Отмечается, что тушение усложняет высокая пожарная загрузка здания.
Больше новостей — в нашем телеграм-канале