В Татарстане тушат масштабный пожар

03 июня 2022 в 11:18 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составляет тысячу квадратных метров (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Набережных Челнах сотрудники МЧС тушат крупное возгорание на складе, где находятся отходы резинотехнических изделий и пластмассы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Татарстан. На место возгорания оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров, сообщает «Ридус». Местное управление МЧС сообщает, что горит резина и пластик на отрытой площадке с переходом огня на рядом находящиеся помещение склада. К ликвидации пожара привлечено более 90 человек и 30 единиц техники, в том числе поезд. Отмечается, что тушение усложняет высокая пожарная загрузка здания. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В Набережных Челнах сотрудники МЧС тушат крупное возгорание на складе, где находятся отходы резинотехнических изделий и пластмассы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Татарстан. На место возгорания оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров, сообщает «Ридус». Местное управление МЧС сообщает, что горит резина и пластик на отрытой площадке с переходом огня на рядом находящиеся помещение склада. К ликвидации пожара привлечено более 90 человек и 30 единиц техники, в том числе поезд. Отмечается, что тушение усложняет высокая пожарная загрузка здания.