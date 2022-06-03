В Татарстане тушат масштабный пожар

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Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург, пожар, огонь, тушение пожара, пожарные, возгорание, пожаротушение, Мчс россии, пламя, улица сони морозовой161, здание мастерских союза художников
Площадь пожара составляет тысячу квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Набережных Челнах сотрудники МЧС тушат крупное возгорание на складе, где находятся отходы резинотехнических изделий и пластмассы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Татарстан.

На место возгорания оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров, сообщает «Ридус». Местное управление МЧС сообщает, что горит резина и пластик на отрытой площадке с переходом огня на рядом находящиеся помещение склада.

К ликвидации пожара привлечено более 90 человек и 30 единиц техники, в том числе поезд. Отмечается, что тушение усложняет высокая пожарная загрузка здания.

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В Набережных Челнах сотрудники МЧС тушат крупное возгорание на складе, где находятся отходы резинотехнических изделий и пластмассы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Татарстан. На место возгорания оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров, сообщает «Ридус». Местное управление МЧС сообщает, что горит резина и пластик на отрытой площадке с переходом огня на рядом находящиеся помещение склада. К ликвидации пожара привлечено более 90 человек и 30 единиц техники, в том числе поезд. Отмечается, что тушение усложняет высокая пожарная загрузка здания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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