Курганцы стали платить больше налогов

За четыре месяца 2022 года курганцы заплатили налоги на 13 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области за четыре месяца этого года заплатили по налогам больше, чем за аналогичный период 2021 года. За это время бюджет РФ пополнился на сумму около 13 млрд рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФНС по Курганской области.

«По данным на 1 мая, в консолидированный бюджет РФ от налогоплательщиков Курганской области поступило 12 995 млн рублей, что на 5,2% или на 640 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошло года. При этом в федеральный бюджет направлено 4,8 млрд рублей, а в региональный бюджет — 8,1 млрд», — передает пресс-служба ведомства.

Поступления налога на прибыль за январь—апрель составили 2,4 млрд рублей, в том числе в бюджет субъекта поступило 2,2 млрд. Рост поступлений связан с изменением ценовой конъюнктуры на газ на европейских спотовых площадках и ростов средней цены на нефть, отмечают в ведомстве.

При этом поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) снизились относительно уровня прошлого года на 227 млн рублей и составили 3,4 млрд рублей. Причиной стал рост возвратов по предоставленным имущественным и социальным налоговым вычетам. Поступления налога на добавленную стоимость составили 4,4 млрд рублей, поступления имущественного налога — 1,2 млрд, а поступления по специальным налоговым режимам — 984 млн, говорится в сообщении.

До этого URA.RU писало, что сотни курганских предпринимателей смогут не платить налоги до осени. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.