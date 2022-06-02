В Кургане на границе с Казахстаном отремонтируют дорогу

В Курганской области отремонтируют трассу за 250 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области ищут подрядчиков для ремонта трассы на границе с Казахстаном. На эти цели планируют потратить около 250 миллионов рублей. Заказчиком выступает «Курганавтодор». Данная информация размещена на портале госзакупок.

«Объект закупки: выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Курган — Звериноголовское (до границы Казахстана) в Звериноголовском районе Курганской области (км 119+800 — км 133+044). Начальная цена: 249 648 214,42 рублей», — говорится информации.

Ремонт автомобильной дороги выполнят на участке протяженностью более 13 километров. Также на трассе установят два автопавильона, 126 дорожных знаков и четыре светофорных объекта. Сроки выполнения работ с первого мая 2023 года по первое августа 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что в Половинском районе Курганской области отремонтируют трассу в Казахстан на участке Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана. Протяженность участка составляет более 22 км. Стоимость работ — около 347 млн рублей.