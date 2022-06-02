02 июня 2022

В Кургане на границе с Казахстаном отремонтируют дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ремонт дороги, объезд дороги, ремонтные дороги
В Курганской области отремонтируют трассу за 250 млн рублей Фото:

В Курганской области ищут подрядчиков для ремонта трассы на границе с Казахстаном. На эти цели планируют потратить около 250 миллионов рублей. Заказчиком выступает «Курганавтодор». Данная информация размещена на портале госзакупок.

«Объект закупки: выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Курган — Звериноголовское (до границы Казахстана) в Звериноголовском районе Курганской области (км 119+800 — км 133+044). Начальная цена: 249 648 214,42 рублей», — говорится информации.

Ремонт автомобильной дороги выполнят на участке протяженностью более 13 километров. Также на трассе установят два автопавильона, 126 дорожных знаков и четыре светофорных объекта. Сроки выполнения работ с первого мая 2023 года по первое августа 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что в Половинском районе Курганской области отремонтируют трассу в Казахстан на участке Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана. Протяженность участка составляет более 22 км. Стоимость работ — около 347 млн рублей.

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В Курганской области ищут подрядчиков для ремонта трассы на границе с Казахстаном. На эти цели планируют потратить около 250 миллионов рублей. Заказчиком выступает «Курганавтодор». Данная информация размещена на портале госзакупок. «Объект закупки: выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Курган — Звериноголовское (до границы Казахстана) в Звериноголовском районе Курганской области (км 119+800 — км 133+044). Начальная цена: 249 648 214,42 рублей», — говорится информации. Ремонт автомобильной дороги выполнят на участке протяженностью более 13 километров. Также на трассе установят два автопавильона, 126 дорожных знаков и четыре светофорных объекта. Сроки выполнения работ с первого мая 2023 года по первое августа 2023 года. Ранее URA.RU писало, что в Половинском районе Курганской области отремонтируют трассу в Казахстан на участке Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана. Протяженность участка составляет более 22 км. Стоимость работ — около 347 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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