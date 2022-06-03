Свердловский губернатор подписал указ об отмене масочного режима. Скрин

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Пресс-подход к Павлу Крашенинникову. Екатеринбург , куйвашев евгений
Официально масочный режим отменяется 4 июня Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об отмене масочного режима в регионе. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU.

Губернатор признал утратившим свою силу указ о введении масочного режима. «Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования», — говорится в документе. Официально режим отменяется 4 июня.

Куйвашев 10 марта 2022 года отменил все ранее введенные ограничения, оставив лишь требование носить маски в общественных местах. С 14 марта регионы РФ начали отказываться от последнего коронавирусного ограничения. Первой это сделала Москва, а за ней соответствующее решение приняли Тамбовская и Кемеровская области.

Фото:

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об отмене масочного режима в регионе. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. Губернатор признал утратившим свою силу указ о введении масочного режима. «Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования», — говорится в документе. Официально режим отменяется 4 июня. Куйвашев 10 марта 2022 года отменил все ранее введенные ограничения, оставив лишь требование носить маски в общественных местах. С 14 марта регионы РФ начали отказываться от последнего коронавирусного ограничения. Первой это сделала Москва, а за ней соответствующее решение приняли Тамбовская и Кемеровская области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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