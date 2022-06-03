Свердловский губернатор подписал указ об отмене масочного режима. Скрин

03 июня 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Официально масочный режим отменяется 4 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об отмене масочного режима в регионе. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. Губернатор признал утратившим свою силу указ о введении масочного режима. «Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования», — говорится в документе. Официально режим отменяется 4 июня. Куйвашев 10 марта 2022 года отменил все ранее введенные ограничения, оставив лишь требование носить маски в общественных местах. С 14 марта регионы РФ начали отказываться от последнего коронавирусного ограничения. Первой это сделала Москва, а за ней соответствующее решение приняли Тамбовская и Кемеровская области. Фото: скрин документа Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об отмене масочного режима в регионе. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. Губернатор признал утратившим свою силу указ о введении масочного режима. «Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования», — говорится в документе. Официально режим отменяется 4 июня. Куйвашев 10 марта 2022 года отменил все ранее введенные ограничения, оставив лишь требование носить маски в общественных местах. С 14 марта регионы РФ начали отказываться от последнего коронавирусного ограничения. Первой это сделала Москва, а за ней соответствующее решение приняли Тамбовская и Кемеровская области.