02 июня 2022

В отдаленные поселки ХМАО проведут интернет

© Служба новостей «URA.RU»
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Ростелеком обеспечит жителей округа высокоскоростным интернетом Фото:

В отдаленные поселения ХМАО проведут высокоскоростной интернет. Это следует из планов департамента информационных технологий ХМАО в сотрудничестве с ПАО «Ростелеком». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в департаменте информационных технологий и цифрового развития Югры.

«Мы намерены обеспечить качественный доступ к услугам связи даже для тех, кто проживает в отдаленных населенных пунктах», — рассказал URA.RU директор департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО Павел Ципорин.

По словам чиновника, «Ростелеком» должен будет сформировать современную инфраструктуру, обеспечив доступность услуг связи для населения и рассчитать стоимость подключения к высокоскоростным линиям связи для труднодоступных населенных пунктов округа. Соглашение предполагает трехстороннее взаимодействие — часть средств будет компенсирована с федерального и окружного бюджетов. Ципорин также сообщил, что несмотря на распространение широкополосного интернета в округе, в некоторых населенных пунктах жители отмечают низкое качество соединения. Соглашение между «Ростелекомом» и правительством ХМАО будет подписано 7 июня на Международном IT-форуме в Ханты-Мансийске.

Ранее URA.RU сообщало, что Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС состоится в ХМАО 7—8 июня в 2022 году. Форум уже стал признанной международной площадкой для обсуждения ключевых вопросов цифровой экономики.

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В отдаленные поселения ХМАО проведут высокоскоростной интернет. Это следует из планов департамента информационных технологий ХМАО в сотрудничестве с ПАО «Ростелеком». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в департаменте информационных технологий и цифрового развития Югры. «Мы намерены обеспечить качественный доступ к услугам связи даже для тех, кто проживает в отдаленных населенных пунктах», — рассказал URA.RU директор департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО Павел Ципорин. По словам чиновника, «Ростелеком» должен будет сформировать современную инфраструктуру, обеспечив доступность услуг связи для населения и рассчитать стоимость подключения к высокоскоростным линиям связи для труднодоступных населенных пунктов округа. Соглашение предполагает трехстороннее взаимодействие — часть средств будет компенсирована с федерального и окружного бюджетов. Ципорин также сообщил, что несмотря на распространение широкополосного интернета в округе, в некоторых населенных пунктах жители отмечают низкое качество соединения. Соглашение между «Ростелекомом» и правительством ХМАО будет подписано 7 июня на Международном IT-форуме в Ханты-Мансийске. Ранее URA.RU сообщало, что Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС состоится в ХМАО 7—8 июня в 2022 году. Форум уже стал признанной международной площадкой для обсуждения ключевых вопросов цифровой экономики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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