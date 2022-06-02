В отдаленные поселки ХМАО проведут интернет

03 июня 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

Ростелеком обеспечит жителей округа высокоскоростным интернетом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В отдаленные поселения ХМАО проведут высокоскоростной интернет. Это следует из планов департамента информационных технологий ХМАО в сотрудничестве с ПАО «Ростелеком». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в департаменте информационных технологий и цифрового развития Югры. «Мы намерены обеспечить качественный доступ к услугам связи даже для тех, кто проживает в отдаленных населенных пунктах», — рассказал URA.RU директор департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО Павел Ципорин. По словам чиновника, «Ростелеком» должен будет сформировать современную инфраструктуру, обеспечив доступность услуг связи для населения и рассчитать стоимость подключения к высокоскоростным линиям связи для труднодоступных населенных пунктов округа. Соглашение предполагает трехстороннее взаимодействие — часть средств будет компенсирована с федерального и окружного бюджетов. Ципорин также сообщил, что несмотря на распространение широкополосного интернета в округе, в некоторых населенных пунктах жители отмечают низкое качество соединения. Соглашение между «Ростелекомом» и правительством ХМАО будет подписано 7 июня на Международном IT-форуме в Ханты-Мансийске. Ранее URA.RU сообщало, что Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС состоится в ХМАО 7—8 июня в 2022 году. Форум уже стал признанной международной площадкой для обсуждения ключевых вопросов цифровой экономики. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

В отдаленные поселения ХМАО проведут высокоскоростной интернет. Это следует из планов департамента информационных технологий ХМАО в сотрудничестве с ПАО «Ростелеком». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в департаменте информационных технологий и цифрового развития Югры. «Мы намерены обеспечить качественный доступ к услугам связи даже для тех, кто проживает в отдаленных населенных пунктах», — рассказал URA.RU директор департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО Павел Ципорин. По словам чиновника, «Ростелеком» должен будет сформировать современную инфраструктуру, обеспечив доступность услуг связи для населения и рассчитать стоимость подключения к высокоскоростным линиям связи для труднодоступных населенных пунктов округа. Соглашение предполагает трехстороннее взаимодействие — часть средств будет компенсирована с федерального и окружного бюджетов. Ципорин также сообщил, что несмотря на распространение широкополосного интернета в округе, в некоторых населенных пунктах жители отмечают низкое качество соединения. Соглашение между «Ростелекомом» и правительством ХМАО будет подписано 7 июня на Международном IT-форуме в Ханты-Мансийске. Ранее URA.RU сообщало, что Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС состоится в ХМАО 7—8 июня в 2022 году. Форум уже стал признанной международной площадкой для обсуждения ключевых вопросов цифровой экономики.