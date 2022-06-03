Госдума предлагает Путину ввести против Запада их же санкции

03 июня 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Сергей Миронов предлагает остановить поставка газа и нефти в Европу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Государственной Думе готовят проект постановления о приостановке поставок нефти и газа в Европу. Об этом сообщила пресс-служба депутата Госдумы и лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова для URA.RU. «Россия должна жестко ответить на беспрецедентные экономические санкции, которые ввел против нее Запад. Уверен, без российской нефти и газа им будет труднее это делать. Россия должна провести против Запада экономическую операцию по принуждению к миру в дополнение к специальной военной операции, которую проводит Российская армия по демилитаризации и денацификации Украины», — сказал Сергей Миронов. Партия призывает президента и правительство принять решения о прекращении экспорта российских товаров и ресурсов в страны, поставляющие оружие на Украину, сообщил Миронов. Он пояснил, что партия предлагает подготовить перечень запрещенных к экспорту товаров, которые сейчас продолжают идти недружественным странам и имеют стратегически важное значение для их экономик. По его словам, это не только нефть и газ, но и металлы, а также огромное число других сырьевых и несырьевых товаров. «Сложно представить себе ситуацию, при которой Советский Союз поставлял бы, к примеру, энергоресурсы и металлы союзникам нацистской Германии, а те за счет этого производили и поставляли Третьему рейху оружие, технику и боеприпасы», — сказал парламентарий. Ранее 24 февраля Владимир Путин объявил о спецоперации, которая направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины. Главной целью в ведомстве назвали полное освобождение Донбасса. Несмотря на это западные страны начали усиливать санкционное давление на РФ. В список ограничений попал запрет на покупку газа и нефти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В Государственной Думе готовят проект постановления о приостановке поставок нефти и газа в Европу. Об этом сообщила пресс-служба депутата Госдумы и лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова для URA.RU. «Россия должна жестко ответить на беспрецедентные экономические санкции, которые ввел против нее Запад. Уверен, без российской нефти и газа им будет труднее это делать. Россия должна провести против Запада экономическую операцию по принуждению к миру в дополнение к специальной военной операции, которую проводит Российская армия по демилитаризации и денацификации Украины», — сказал Сергей Миронов. Партия призывает президента и правительство принять решения о прекращении экспорта российских товаров и ресурсов в страны, поставляющие оружие на Украину, сообщил Миронов. Он пояснил, что партия предлагает подготовить перечень запрещенных к экспорту товаров, которые сейчас продолжают идти недружественным странам и имеют стратегически важное значение для их экономик. По его словам, это не только нефть и газ, но и металлы, а также огромное число других сырьевых и несырьевых товаров. «Сложно представить себе ситуацию, при которой Советский Союз поставлял бы, к примеру, энергоресурсы и металлы союзникам нацистской Германии, а те за счет этого производили и поставляли Третьему рейху оружие, технику и боеприпасы», — сказал парламентарий. Ранее 24 февраля Владимир Путин объявил о спецоперации, которая направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины. Главной целью в ведомстве назвали полное освобождение Донбасса. Несмотря на это западные страны начали усиливать санкционное давление на РФ. В список ограничений попал запрет на покупку газа и нефти.