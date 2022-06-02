Известный пермский ученый стал академиком РАН

Александр Иноземцев удостоился высокого признания в научном сообществе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Известный пермский ученый, генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев удостоился высокого признания в научном сообществе. По итогам общего собрания Российской академии наук ему присудили звание академика РАН.

«Академиком РАН избран управляющий директор — генеральный конструктор АО „ОДК-Авиадвигатель“ Александр Иноземцев», — сообщает сайт «Научная Россия». Почетное звание Иноземцеву присудили по специальности «Машиностроение».

Еще три пермяка стали членами-корреспондентами РАН. Это заместитель директора по научным вопросам Института механики сплошных сред УрО РАН Олег Плехов (специальность «Механика»), заместитель директора Горного института УрО РАН Лев Левин (специальность «Горное дело») и заведующая кафедрой офтальмологии Пермской государственной медицинской академии Татьяна Гаврилова.