02 июня 2022

Известный пермский ученый стал академиком РАН

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Юбилей Авиационного техникума. Пермь, иноземцев александр
Александр Иноземцев удостоился высокого признания в научном сообществе Фото:

Известный пермский ученый, генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев удостоился высокого признания в научном сообществе. По итогам общего собрания Российской академии наук ему присудили звание академика РАН.

«Академиком РАН избран управляющий директор — генеральный конструктор АО „ОДК-Авиадвигатель“ Александр Иноземцев», — сообщает сайт «Научная Россия». Почетное звание Иноземцеву присудили по специальности «Машиностроение».

Еще три пермяка стали членами-корреспондентами РАН. Это заместитель директора по научным вопросам Института механики сплошных сред УрО РАН Олег Плехов (специальность «Механика»), заместитель директора Горного института УрО РАН Лев Левин (специальность «Горное дело») и заведующая кафедрой офтальмологии Пермской государственной медицинской академии Татьяна Гаврилова.

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Известный пермский ученый, генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев удостоился высокого признания в научном сообществе. По итогам общего собрания Российской академии наук ему присудили звание академика РАН. «Академиком РАН избран управляющий директор — генеральный конструктор АО „ОДК-Авиадвигатель“ Александр Иноземцев», — сообщает сайт «Научная Россия». Почетное звание Иноземцеву присудили по специальности «Машиностроение». Еще три пермяка стали членами-корреспондентами РАН. Это заместитель директора по научным вопросам Института механики сплошных сред УрО РАН Олег Плехов (специальность «Механика»), заместитель директора Горного института УрО РАН Лев Левин (специальность «Горное дело») и заведующая кафедрой офтальмологии Пермской государственной медицинской академии Татьяна Гаврилова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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