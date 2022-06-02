Челябинский боксер, получивший травму в поединке, умер в больнице

Тренера спортсмена, рефери и судью отстранили от работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Молодой боксер Ибрахим Хасанов, который получил травму во время областных соревнований по боксу в Челябинске 27 мая, умер в больнице. Об этом сообщил источник URA.RU. В федерации бокса Челябинской области от комментариев отказались.

«Ибрахим Хасанов после травмы впал в кому. Умер в областной больнице № 3. Спортсмену было 17 лет», — рассказал источник.

Исполнительный директор федерации бокса Челябинской области Константин Абакумов в разговоре с URA.RU заявил, что отказывается от комментариев. Абакумов также является директором Центра спортивной подготовки по боксу Челябинской области.

Ибрахим Хасанов получил травму во время проведения полуфинальных поединков посвященных Дню Победы областных соревнований по боксу среди юниоров. Он был допущен к соревнованиям и успешно одерживал победы в стартовых поединках. 27 мая спортсмен вышел на ринг в полуфинал турнира. Во время боя был зафиксирован нокдаун без падения, и судья возобновил бой. Во время церемонии награждения спортсмену стало плохо. На время внутренней проверки от работы отстранили тренера, рефери и председателя судейской коллегии.