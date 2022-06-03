Под Челябинском построят объездную дорогу за один миллиард рублей. Аукцион выиграла компания «Дорстройгрупп», которая принадлежит семье депутата Законодательного собрания Армана Аракеляна, обвиняемого в коррупции.
Согласно сервису СБИС, заказчиком выступает региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта. Начальная цена контракта составляла более 1,3 миллиарда рублей. В ходе аукциона компания «Дорстройгрупп» снизила цену до 1,06 млрд рублей
За эти деньги компания семьи депутата должна построить четырехполосную объездную дорогу, которая соединит Северо-Запад Челябинска и новые поселки на берегу Шершней. На проектирование новой трассы пойдут 20,6 млн рублей, на строительство — 967,6 млн. рублей и 71,9 млн рублей на ее содержание. Сроки выполнения всех работ до 31 декабря 2030 года с поэтапным финансированием из регионального бюджета.
В Центральном районном суде Челябинска 14 апреля началось рассмотрение этого уголовного дела по существу. Несмотря на обвинения, Аракелян после освобождения из-под домашнего ареста вернулся к депутатской работе.
Согласно сервису СБИС компания «Дорстройгрупп» принадлежит семье депутата Заксобрания Армана Аракеляна
Фото: скрин СБИС
Начальная цена контракта составляла более 1,3 миллиарда рублей
Под Челябинском построят объездную дорогу за один миллиард рублей. Аукцион выиграла компания «Дорстройгрупп», которая принадлежит семье депутата Законодательного собрания Армана Аракеляна, обвиняемого в коррупции. Согласно сервису СБИС, заказчиком выступает региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта. Начальная цена контракта составляла более 1,3 миллиарда рублей. В ходе аукциона компания «Дорстройгрупп» снизила цену до 1,06 млрд рублей За эти деньги компания семьи депутата должна построить четырехполосную объездную дорогу, которая соединит Северо-Запад Челябинска и новые поселки на берегу Шершней. На проектирование новой трассы пойдут 20,6 млн рублей, на строительство — 967,6 млн. рублей и 71,9 млн рублей на ее содержание. Сроки выполнения всех работ до 31 декабря 2030 года с поэтапным финансированием из регионального бюджета. Депутат заксобрания Арман Аракелян является участником громкого уголовного дела. Он и его партнеры в 2021 году получили обвинения в коррупционных преступлениях, связанных с откатами за приемку работ по контрактам на ремонт дорог. В Центральном районном суде Челябинска 14 апреля началось рассмотрение этого уголовного дела по существу. Несмотря на обвинения, Аракелян после освобождения из-под домашнего ареста вернулся к депутатской работе.