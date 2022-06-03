Сроки выполнения всех работ — до 31 декабря 2030 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Под Челябинском построят объездную дорогу за один миллиард рублей. Аукцион выиграла компания «Дорстройгрупп», которая принадлежит семье депутата Законодательного собрания Армана Аракеляна, обвиняемого в коррупции.

Согласно сервису СБИС, заказчиком выступает региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта. Начальная цена контракта составляла более 1,3 миллиарда рублей. В ходе аукциона компания «Дорстройгрупп» снизила цену до 1,06 млрд рублей

За эти деньги компания семьи депутата должна построить четырехполосную объездную дорогу, которая соединит Северо-Запад Челябинска и новые поселки на берегу Шершней. На проектирование новой трассы пойдут 20,6 млн рублей, на строительство — 967,6 млн. рублей и 71,9 млн рублей на ее содержание. Сроки выполнения всех работ до 31 декабря 2030 года с поэтапным финансированием из регионального бюджета.

Депутат заксобрания Арман Аракелян является участником громкого уголовного дела. Он и его партнеры в 2021 году получили обвинения в коррупционных преступлениях, связанных с откатами за приемку работ по контрактам на ремонт дорог.

В Центральном районном суде Челябинска 14 апреля началось рассмотрение этого уголовного дела по существу. Несмотря на обвинения, Аракелян после освобождения из-под домашнего ареста вернулся к депутатской работе.

Согласно сервису СБИС компания «Дорстройгрупп» принадлежит семье депутата Заксобрания Армана Аракеляна Фото: скрин СБИС

Начальная цена контракта составляла более 1,3 миллиарда рублей Фото: скрин СБИС