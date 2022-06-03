Спецслужбы Украины украли дочь замкомандира подразделения ДНР

03 июня 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

Похитители пытались склонить замкомандира к сотрудничеству Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские спецслужбы похитили в Харькове дочь заместителя командира подразделения Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Демченко. Об этом он рассказал во время брифинга в Донецке. «Мне посредством [мессенджера] Telegram пришло сообщение: „Папа, меня забрали из-за тебя, завтра в 11:00 выйдут на связь. Они мне сказали, что представляют силы специальных операций [Украины] и вы будете с нами разговаривать, либо будет не так, как вы хотите“», — цитирует ТАСС Демченко. По его словам, у него не получился разговор с похитителями, которые пытались склонить его к сотрудничеству. Он отметил, что не в курсе, где может быть его дочь. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, РФ помогает жителям Донбасса, которые страдали от геноцида киевского режима. Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявляла о неоднократных случаях похищения людей после начала спецоперации на Украине. По ее словам, речь идет о похищении родственников военных и должностных лиц ДНР из-за идеологических мотивов, передает RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинские спецслужбы похитили в Харькове дочь заместителя командира подразделения Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Демченко. Об этом он рассказал во время брифинга в Донецке. «Мне посредством [мессенджера] Telegram пришло сообщение: „Папа, меня забрали из-за тебя, завтра в 11:00 выйдут на связь. Они мне сказали, что представляют силы специальных операций [Украины] и вы будете с нами разговаривать, либо будет не так, как вы хотите“», — цитирует ТАСС Демченко. По его словам, у него не получился разговор с похитителями, которые пытались склонить его к сотрудничеству. Он отметил, что не в курсе, где может быть его дочь. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, РФ помогает жителям Донбасса, которые страдали от геноцида киевского режима. Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявляла о неоднократных случаях похищения людей после начала спецоперации на Украине. По ее словам, речь идет о похищении родственников военных и должностных лиц ДНР из-за идеологических мотивов, передает RT.