Домой вернулся житель ХМАО, бравший Рубежное с бойцами Кадырова

03 июня 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

На фотографии — Адам Эскерхенов (третий слева) с сослуживцами Фото: Адам Эскерхенов новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Домой вернулся житель ХМАО Адам Экскерхенов, освобождавший Рубежное вместе с бойцами спецподразделения «Ахмат». На Донбассе он пробыл с начала весны. Подробностями своей командировки, а также рассказом о том, зачем он вообще принял участие в спецоперации России на Украине, он поделился с URA.RU. «Я должен был помочь мирным жителям в первую очередь. А еще я не хочу, чтоб какие-то американцы ставили у наших границ свои ракеты или еще что-либо. Да и знакомые мои туда поехали, я не мог их оставить», — рассказал журналисту агентства Эскерхенов. Мужчина, который ради этой поездки бросил работу, участвовал в боях за Варваровку, Рубежное и Макеевку, над которой недавно взял шефство ХМАО. «Мы не только там воевали, но раздавали гуманитарную помощь нуждающимся. Глава Чечни Рамзан Кадыров постоянно ее отправляет для жителей. Там еда, одежда и лекарства», — добавил собеседник. Как рассказал Эскерхенов, еще в юношестве в Чечне он увидел какие зверства могут совершать дорвавшиеся до власти террористы, и не хочет повторения подобного на Донбассе. Сейчас он собирается отдохнуть несколько недель, а потом вернется на Украину. Спецоперация России по денацификации и разоружению Украины началась 24 февраля по распоряжению президента России Владимира Путина. Ее цели — защита жителей Донбасса от геноцида. Ранее URA.RU писало о другом жителе ХМАО, который принял участие в спецоперации России на Украине. Депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов в составе полка главы Чеченской республики Рамзана Кадырова штурмовал административные помещения завода «Азовсталь» в Мариуполе, местную школу и полицейский участок, в которых засели националисты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Домой вернулся житель ХМАО Адам Экскерхенов, освобождавший Рубежное вместе с бойцами спецподразделения «Ахмат». На Донбассе он пробыл с начала весны. Подробностями своей командировки, а также рассказом о том, зачем он вообще принял участие в спецоперации России на Украине, он поделился с URA.RU. «Я должен был помочь мирным жителям в первую очередь. А еще я не хочу, чтоб какие-то американцы ставили у наших границ свои ракеты или еще что-либо. Да и знакомые мои туда поехали, я не мог их оставить», — рассказал журналисту агентства Эскерхенов. Мужчина, который ради этой поездки бросил работу, участвовал в боях за Варваровку, Рубежное и Макеевку, над которой недавно взял шефство ХМАО. «Мы не только там воевали, но раздавали гуманитарную помощь нуждающимся. Глава Чечни Рамзан Кадыров постоянно ее отправляет для жителей. Там еда, одежда и лекарства», — добавил собеседник. Как рассказал Эскерхенов, еще в юношестве в Чечне он увидел какие зверства могут совершать дорвавшиеся до власти террористы, и не хочет повторения подобного на Донбассе. Сейчас он собирается отдохнуть несколько недель, а потом вернется на Украину. Спецоперация России по денацификации и разоружению Украины началась 24 февраля по распоряжению президента России Владимира Путина. Ее цели — защита жителей Донбасса от геноцида. Ранее URA.RU писало о другом жителе ХМАО, который принял участие в спецоперации России на Украине. Депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов в составе полка главы Чеченской республики Рамзана Кадырова штурмовал административные помещения завода «Азовсталь» в Мариуполе, местную школу и полицейский участок, в которых засели националисты.