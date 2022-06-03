Свердловский синоптик связала проблемы с питьевой водой с засухой

В Екатеринбурге подняли вопрос о питьевой воде из-за обмеления рек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жаркая погода в 2021 году в Свердловской области и недостаточные осадки в текущем году привели к низкому уровню воды в реках региона, из-за чего в Екатеринбурге может появиться проблема с питьевым водоснабжением. Об этом рассказала главный синоптик Екатеринбурга Галина Шепоренко.

«После засушливого прошлого года уровень воды был очень низким в реках, ниже наблюдаемых когда-либо в период открытого русла. Зима была умеренная, с достаточным количеством снега, но по весне этот снег испарялся, потому что пополнение снега было незначительным. И в апреле было не так много осадков, как нужно было бы», — приводит слова Шепоренко «Интерфакс».

Синоптик также отметила необходимость повышения наполняемости рек. «Возникает вопрос питьевого водоснабжения Екатеринбурга, и в этом году он тоже уже стоял на заседаниях межрегиональной комиссии», — сказала она.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгения Куйвашева признался президенту России Владимиру Путину, что в 2021 году сельхозпроизводство пострадало из-за несвойственной для Урала жары. Так свердловский лидер ответил на вопрос Путина: «Почему сельхозпроизводство в регионе в предыдущие годы было сокращено?». Справиться с невзгодами помогло министерство сельского хозяйства, которое оказало региону государственную поддержку.