Жители ЯНАО накачали наркотиками школьниц

Мужчинам светит до 15 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Трое жителей ЯНАО в декабре 2021 года пригласили к себе несовершеннолетних девушек и предложили им употребить наркотики. Сотрудники полиции нашли подростков после того, как родители не обнаружили их дома и забили тревогу.

«В Ноябрьске начались слушания по делу троих мужчин. В прошлом декабре они пригласили к себе несовершеннолетних и предложили им запрещенные вещества. Пропажу девочек обнаружили родители и забили тревогу. Полиции удалось найти их на квартире, где проходила „вечеринка“», — написал telegram-канал «Ямал-Медиа».

Сообщается, что один из подозреваемых пытался скрыться в Тюмени, но силовикам удалось задержать всех троих. Все материалы дела переданы в суд. Мужчинам светит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жителя Нового Уренгоя накажут за распространение наркотических веществ и склонение к употреблению несовершеннолетних. Обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотиков.