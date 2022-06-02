Тоболяков возмутила стоимость билетов в перевернутый дом. Фото

03 июня 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

Стоимость билета на одного человека 400 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тобольска возмущены стоимостью билетов для посещения нового арт объекта «Перевернутый дом». Об этом тоболяки пишут в социальных сетях. «На заметку мэру города, администрации и местным бизнесменам. Вы можете для города делать еще тысячу новых объектов и развлечений, но если они не будут доступны по цене для обычного местного жителя тоболяка с зарплатой 20-30 тысяч. Ваш бизнес провален», — прокомментировала опубликованный пост, с фотографиями дома в группе «Главные новости Тобольска», Виктория Летавина. Цена разового посещения арт объекта составляет 400 рублей с одного человека. Тоболяки считают, что стоимость слишком высока. В комментариях они поддержали Летавину. «Тоже думаю что не для людей, а для своего кармана и скоро все закроется. Для нашей деревни очень дорого», — высказалась Юлия Пуртова. «Полгода поработать, сделать денег и снести его», — написал Анатолий Ревнивых. Жители пишут, что их устроила бы цена в размере 200 рублей за посещение. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области появится дом вверх дном. Проект был создан местной предпринимательницей при поддержке регионального Фонда микрофинансирования. Фото: Арт объект «Перевернутый дом» Фото: группа «Главные новости Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте» Фото: Арт-объект «Перевернутый дом» Фото: группа «Главные новости Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте» Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Жители Тобольска возмущены стоимостью билетов для посещения нового арт объекта «Перевернутый дом». Об этом тоболяки пишут в социальных сетях. «На заметку мэру города, администрации и местным бизнесменам. Вы можете для города делать еще тысячу новых объектов и развлечений, но если они не будут доступны по цене для обычного местного жителя тоболяка с зарплатой 20-30 тысяч. Ваш бизнес провален», — прокомментировала опубликованный пост, с фотографиями дома в группе «Главные новости Тобольска», Виктория Летавина. Цена разового посещения арт объекта составляет 400 рублей с одного человека. Тоболяки считают, что стоимость слишком высока. В комментариях они поддержали Летавину. «Тоже думаю что не для людей, а для своего кармана и скоро все закроется. Для нашей деревни очень дорого», — высказалась Юлия Пуртова. «Полгода поработать, сделать денег и снести его», — написал Анатолий Ревнивых. Жители пишут, что их устроила бы цена в размере 200 рублей за посещение. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области появится дом вверх дном. Проект был создан местной предпринимательницей при поддержке регионального Фонда микрофинансирования.