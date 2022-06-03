Минфин РФ нашел способ избавиться от телефонных мошенников

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Виды мошенничества с банковскими картами потеряют целесообразность, заявили в Минфине Фото:

Минфин РФ внес в кабмин законопроект, который предполагает активный обмен информацией между МВД и Банком России. Инициатива позволит блокировать цепочки счетов при мошенничестве с банковскими картами россиян, сообщили в пресс-службе Минфина.

«Ожидается, что такие виды мошенничества потеряют свою экономическую целесообразность, поскольку в рамках одного уголовного дела будет блокироваться вся цепочка счетов. Поэтому чем больше дел будет возбуждено, тем больше счетов будет заблокировано и тем сложнее станет искать каналы для вывода похищенных средств», — сообщается на сайте Минфина РФ.

Законопроект поможет оперативно обеспечивать МВД РФ необходимой информацией при возбуждении и расследовании уголовных дел. МВД будет передавать Банку России информацию о попытках мошенничества. Сообщается, что банки могут отвечать на запросы МВД по поводу хищений до 30 дней, что затрудняет розыск.

Ранее аналитики банка ВТБ предупредили о новом виде мошенничества. Злоумышленники звонят своим жертвам через мессенджеры для обхода защитных фильтров. Если человек соглашается разговаривать, то мошенники начинают узнавать данные банковских карт.

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Минфин РФ внес в кабмин законопроект, который предполагает активный обмен информацией между МВД и Банком России. Инициатива позволит блокировать цепочки счетов при мошенничестве с банковскими картами россиян, сообщили в пресс-службе Минфина. «Ожидается, что такие виды мошенничества потеряют свою экономическую целесообразность, поскольку в рамках одного уголовного дела будет блокироваться вся цепочка счетов. Поэтому чем больше дел будет возбуждено, тем больше счетов будет заблокировано и тем сложнее станет искать каналы для вывода похищенных средств», — сообщается на сайте Минфина РФ. Законопроект поможет оперативно обеспечивать МВД РФ необходимой информацией при возбуждении и расследовании уголовных дел. МВД будет передавать Банку России информацию о попытках мошенничества. Сообщается, что банки могут отвечать на запросы МВД по поводу хищений до 30 дней, что затрудняет розыск. Ранее аналитики банка ВТБ предупредили о новом виде мошенничества. Злоумышленники звонят своим жертвам через мессенджеры для обхода защитных фильтров. Если человек соглашается разговаривать, то мошенники начинают узнавать данные банковских карт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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