Минфин РФ нашел способ избавиться от телефонных мошенников

03 июня 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

Виды мошенничества с банковскими картами потеряют целесообразность, заявили в Минфине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минфин РФ внес в кабмин законопроект, который предполагает активный обмен информацией между МВД и Банком России. Инициатива позволит блокировать цепочки счетов при мошенничестве с банковскими картами россиян, сообщили в пресс-службе Минфина. «Ожидается, что такие виды мошенничества потеряют свою экономическую целесообразность, поскольку в рамках одного уголовного дела будет блокироваться вся цепочка счетов. Поэтому чем больше дел будет возбуждено, тем больше счетов будет заблокировано и тем сложнее станет искать каналы для вывода похищенных средств», — сообщается на сайте Минфина РФ. Законопроект поможет оперативно обеспечивать МВД РФ необходимой информацией при возбуждении и расследовании уголовных дел. МВД будет передавать Банку России информацию о попытках мошенничества. Сообщается, что банки могут отвечать на запросы МВД по поводу хищений до 30 дней, что затрудняет розыск. Ранее аналитики банка ВТБ предупредили о новом виде мошенничества. Злоумышленники звонят своим жертвам через мессенджеры для обхода защитных фильтров. Если человек соглашается разговаривать, то мошенники начинают узнавать данные банковских карт. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Минфин РФ внес в кабмин законопроект, который предполагает активный обмен информацией между МВД и Банком России. Инициатива позволит блокировать цепочки счетов при мошенничестве с банковскими картами россиян, сообщили в пресс-службе Минфина. «Ожидается, что такие виды мошенничества потеряют свою экономическую целесообразность, поскольку в рамках одного уголовного дела будет блокироваться вся цепочка счетов. Поэтому чем больше дел будет возбуждено, тем больше счетов будет заблокировано и тем сложнее станет искать каналы для вывода похищенных средств», — сообщается на сайте Минфина РФ. Законопроект поможет оперативно обеспечивать МВД РФ необходимой информацией при возбуждении и расследовании уголовных дел. МВД будет передавать Банку России информацию о попытках мошенничества. Сообщается, что банки могут отвечать на запросы МВД по поводу хищений до 30 дней, что затрудняет розыск. Ранее аналитики банка ВТБ предупредили о новом виде мошенничества. Злоумышленники звонят своим жертвам через мессенджеры для обхода защитных фильтров. Если человек соглашается разговаривать, то мошенники начинают узнавать данные банковских карт.