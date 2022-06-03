Челябинские чиновники, задержанные ФСБ, проведут лето в СИЗО

Решение о продлении срока стражи принял суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Златоустовский городской суд (Челябинская область) 3 июня продлил на два месяца срок заключения под стражу для заместителя начальника управления ЖКХ мэрии Владимира Горбунова и замначальника МБУ «Благоустройство» Антона Нагаева, которые были задержаны сотрудниками УФСБ региона. Они обвиняются во взятке и мошенничестве, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«О продлении меры пресечения просил следователь следственного отдела по Златоусту СУ СКР по Челябинской области. Срок заключения под стражу продлен судом на два месяца — до 3 августа. Сейчас им готовятся предъявить обвинение в получении еще одной взятки, после чего дело может забрать областной аппарат СКР», — рассказал источник.

В пресс-службе СУ СКР региона информацию не комментируют. Горбунова сотрудник УФСБ задержали 15 марта после обыска в квартире. Затем был задержан Нагаев. По версии следствия, они получили от представителя бизнеса более 1,4 млн рублей в качестве взятки. Также они обвиняются в мошенничестве с ущербом на сумму 5 млн рублей.