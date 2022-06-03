В Мариуполе погибли люди из-за взрыва на пляже

03 июня 2022 в 21:06 Размер текста - 17 +

На пляже погибли два человека Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Два человека погибли на пляже в Мариуполе в результате взрыва. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР. «В результате детонации взрывоопасного предмета на территории песчаного пляжа, расположенного по ул. Большой Морской, погибли два человека. Один из них ребенок», — сообщается в telegram-канале штаба. Взрыв произошел в море в десятках метрах от пляжа, сообщает RT. По словам очевидцев, столб воды после взрыва поднялся на высоту около 30 метров. Российские военные освободили Мариуполь в ходе спецоперации на Украине, начатой 24 февраля. Целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Два человека погибли на пляже в Мариуполе в результате взрыва. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР. «В результате детонации взрывоопасного предмета на территории песчаного пляжа, расположенного по ул. Большой Морской, погибли два человека. Один из них ребенок», — сообщается в telegram-канале штаба. Взрыв произошел в море в десятках метрах от пляжа, сообщает RT. По словам очевидцев, столб воды после взрыва поднялся на высоту около 30 метров. Российские военные освободили Мариуполь в ходе спецоперации на Украине, начатой 24 февраля. Целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин.