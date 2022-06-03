В Мариуполе погибли люди из-за взрыва на пляже

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На пляже погибли два человека Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Два человека погибли на пляже в Мариуполе в результате взрыва. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

«В результате детонации взрывоопасного предмета на территории песчаного пляжа, расположенного по ул. Большой Морской, погибли два человека. Один из них ребенок», — сообщается в telegram-канале штаба.

Взрыв произошел в море в десятках метрах от пляжа, сообщает RT. По словам очевидцев, столб воды после взрыва поднялся на высоту около 30 метров.

Российские военные освободили Мариуполь в ходе спецоперации на Украине, начатой 24 февраля. Целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин.

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Два человека погибли на пляже в Мариуполе в результате взрыва. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР. «В результате детонации взрывоопасного предмета на территории песчаного пляжа, расположенного по ул. Большой Морской, погибли два человека. Один из них ребенок», — сообщается в telegram-канале штаба. Взрыв произошел в море в десятках метрах от пляжа, сообщает RT. По словам очевидцев, столб воды после взрыва поднялся на высоту около 30 метров. Российские военные освободили Мариуполь в ходе спецоперации на Украине, начатой 24 февраля. Целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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