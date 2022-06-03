В Мариуполе погибли люди из-за взрыва на пляже

Два человека погибли на пляже в Мариуполе в результате взрыва. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
«В результате детонации взрывоопасного предмета на территории песчаного пляжа, расположенного по ул. Большой Морской, погибли два человека. Один из них ребенок», — сообщается в telegram-канале штаба.
Взрыв произошел в море в десятках метрах от пляжа, сообщает RT. По словам очевидцев, столб воды после взрыва поднялся на высоту около 30 метров.
Российские военные освободили Мариуполь в ходе спецоперации на Украине, начатой 24 февраля. Целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин.
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