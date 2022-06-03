Ущерб Тюменской области от пожаров в 2 раза выше предполагаемого. Заявление властей

04 июня 2022 в 00:59 Размер текста - 17 +

Пожары нанесли ущерб почти в 200 млн рублей, что в два раза больше предполагаемой суммы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В результате лесных пожаров предварительный ущерб Тюменской области составил 199,2 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте лесного комплекса. Ранее международная природоохранная организация Greenpeace оценивала ущерб в 100 млн рублей. «На текущий момент по предварительным данным ущерб, причиненный лесным насаждениям в 2022 году вследствие лесных пожаров составил 199,2 млн рублей», — сообщает региональный департамент лесного комплекса. Там также отметили, что основными причинами распространения пожаров оказались природно-климатические факторы. Среди них сухая и ветреная погода, понижение уровня грунтовых вод, отсутствие осадков и большое количество сухой травы. При этом далеко не все участки леса, пройденные огнем, в дальнейшем погибают. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Greenpeace оценили сумму ущерба от лесных пожаров в Тюменской области в 100 млн рублей. В организации уточнили, что это минимальные цифры и они могут быть выше.

В результате лесных пожаров предварительный ущерб Тюменской области составил 199,2 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте лесного комплекса. Ранее международная природоохранная организация Greenpeace оценивала ущерб в 100 млн рублей. «На текущий момент по предварительным данным ущерб, причиненный лесным насаждениям в 2022 году вследствие лесных пожаров составил 199,2 млн рублей», — сообщает региональный департамент лесного комплекса. Там также отметили, что основными причинами распространения пожаров оказались природно-климатические факторы. Среди них сухая и ветреная погода, понижение уровня грунтовых вод, отсутствие осадков и большое количество сухой травы. При этом далеко не все участки леса, пройденные огнем, в дальнейшем погибают. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Greenpeace оценили сумму ущерба от лесных пожаров в Тюменской области в 100 млн рублей. В организации уточнили, что это минимальные цифры и они могут быть выше.