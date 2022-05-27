В Greenpeace оценили сумму ущерба от пожаров в Тюменской области

Сумма ущерба от пожаров в Тюменской области более 100 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сумма ущерба от лесных пожаров в Тюменской области составила 100 миллионов рублей. Об этом рассказали журналистам в международной природоохранной организации Greenpeace.

«100 миллионов рублей — это минимальная цифра ущерба от лесных пожаров в Тюменской области. Мы исходим из данных космического мониторинга и расчета по специальной формуле, утвержденной правительством России», — сообщил руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин изданию РБК Тюмень.

Он отметил, что лесные пожары происходят не только из-за человеческого фактора, причиной могут быть — торфяники, которые стали гореть часто. Кроме того, Куксин заявил, что тюменские власти не просят помощи в тушении пожаров у российской Greenpece. «У нас есть добровольцы, есть дроны, с помощью которых мы можем обследовать территорию. Ваши соседи из Свердловской области уже обращались к нам за помощью, работали вместе. От Тюменской области подобных заявок не было», — рассказал Куксин.

Агентство направило письменный запрос в департамент лесного комплекса Тюменской области. Ответ на него ожидается.

В настоящее время в Тюменской области действует особый противопожарный режим до 16 июня. Жителям региона запрещено посещать леса, разводить костры и готовить пищу на открытом огне. За нарушение этих требований грозят штрафы до 400 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области потушены все лесные пожары. Тем, кто пострадал от природных пожаров, региональные власти выплатят деньги.