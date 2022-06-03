Президент Франции Макрон запретил унижать Россию

04 июня 2022 в 01:13 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон считает, что Франция поможет другим странам восстанавливать сотрудничество с Россией Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram Россию нельзя унижать, потому что рано или поздно странам придется с ней сотрудничать. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью агентству AFP. «Нельзя унижать Россию. Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии», — передает слова Эммануэля Макрона ТАСС. По его мнению, именно Франция станет посредником между Россией и другими государствами, когда сотрудничество будет восстанавливаться. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, а также запрет ее культуры, табу на правду об истории России.

Россию нельзя унижать, потому что рано или поздно странам придется с ней сотрудничать. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью агентству AFP. «Нельзя унижать Россию. Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии», — передает слова Эммануэля Макрона ТАСС. По его мнению, именно Франция станет посредником между Россией и другими государствами, когда сотрудничество будет восстанавливаться. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, а также запрет ее культуры, табу на правду об истории России.